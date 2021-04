N-VA-parlementslid “gestampt en geslagen” op klaarlichte dag in Brussel (video)

Brussels parlementslid voor N-VA, Mathias Vanden Borre, werd vanmiddag naar eigen zeggen aangevallen door enkele jongeren. Hij maakte videobeelden van (een deel van) het incident en deelde ze op Twitter. Volgens zijn arts is Vanden Borre drie dagen werkonbekwaam.

Het 33-jarige parlementslid wandelde dinsdagnamiddag door Brussel, op de grens van Laken met Jette, op weg naar zijn woonst toen hij plots achtervolgd werd door enkele jongeren. Hij maakte hen duidelijk dat hij een parlementslid is en probeerde hen te kalmeren. “Ik ben parlementslid in Brussel. Rustig. Ik wandel hier. Ik woon daar. Laat me met rust. Ik doe niets”, klinkt het in een video die hij zelf maakte en deelde op Twitter.

Onderzoek

Vervolgens zou hij aangevallen zijn door de jongeren, al stopt de video net op het moment van de aanval. “Zonet aangevallen, gestampt, geslagen en bijna beroofd tijdens een wandeling door Brussel. Politie is ter plaatse voor onderzoek”, schrijft hij op Twitter.

Vanden Borre geeft meer uitleg over het incident aan persbureau Belga. “Ik was in Essegem wat aan het wandelen in afwachting van een boodschap, toen zes of zeven jongeren op me af kwamen. Ze begonnen dingen te roepen, dat ik hier niets te zoeken had, en me te intimideren”, getuigt hij. Opeens kreeg de N-VA’er een stamp in de zij en een slag in het gezicht. Hij ging lopen, maar de jongeren konden hem bijbenen en probeerden zijn gsm af te nemen, waarmee hij alles filmde. Uiteindelijk zette hij het opnieuw op een lopen en kon hij zijn belagers afschudden. Daarna belde hij de politie.

Werkonbekwaam

Vanden Borre liet zich al onderzoeken door een arts, die hem drie dagen werkombekwaam verklaarde. Dinsdagavond diende het N-VA-parlementslid een klacht in bij de politie. Hij hoopte dat de opgenomen beelden zullen kunnen helpen bij de identificatie van zijn belagers.

Een collega van Vanden Borre, Brussels N-VA-parlementslid Gilles Verstraeten, reageerde op Twitter op het incident. “Het loopt echt de spuigaten uit. Wie is op den duur nog veilig voor dit soort tuig in Brussel? De straffeloosheid MOET stoppen”, klinkt het.