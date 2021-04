België verbiedt reizigersvervoer uit India, Brazilië en Zuid-Afrika

België verbiedt alle reizigersvervoer uit India, Brazilië en Zuid-Afrika, op een beperkt aantal essentiële verplaatsingen na. Dat heeft het Overlegcomité dinsdag beslist, zo werd vernomen op het kabinet van premier Alexander De Croo. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zal de beslissing zo snel mogelijk in een ministerieel besluit gieten.

Passagiersvervoer per vlucht, trein, boot en bus – met inbegrip van transitverkeer – uit India, Brazilië en Zuid-Afrika naar België wordt dus verboden. Er geldt enkel nog een uitzondering voor professionele verplaatsingen van vervoerspersoneel en zeevarenden, en voor verplaatsingen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie de fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties.

Een verplaatsing is enkel toegelaten met een attest van de werkgever en met een attest van de Belgische diplomatieke of consulaire post indien kan worden bewezen dat de reis essentieel is. Wie over de Belgische nationaliteit beschikt of zijn hoofdverblijfplaats in ons land heeft, kan van India, Brazilië en Zuid-Afrika naar België terugkeren. Hun verplaatsingen naar deze landen worden evenwel ten stelligste afgeraden.

Verstrengde quarantaine

Er komt wel een verstrenging van de quarantaineregels. Voor wie als niet-inwoner van België vanuit India naar ons land reist en minder dan 48 uur in ons land verblijft, of wanneer een inwoner van België minder dan 48 uur in India is geweest, zal niet langer een uitzondering gelden op de test- en quarantaineregels. Dezelfde strengere regels gelden nu al voor Zuid-Amerika, Zuid- Afrika en het Verenigd Koninkrijk.

De controleinstanties wordt gevraagd de hoogste prioriteit te geven aan de controle van personen die uit de betrokken landen komen, zowel wat betreft de PLF-verplichting (zoals controles op luchthavens en grote stations) als het naleven van de verplichte testing en quarantaine.

“Logische en nodige beslissing”

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) noemt het inreisverbod “nodig” en “logisch”. “Heel wat mensen hebben hier hard voor gepleit”, zegt Van Ranst. “De domino’s waren aan het vallen, nu ook onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland een reisverbod hadden afgekondigd. Als we dit niet gedaan zouden hebben, zouden we spijt gehad hebben.”

Het zou meer ideaal zijn als er een reisverbod op Europese schaal zou komen, vervolgt de viroloog. “Maar deze beslissing is alleszins een goede zaak. Het lijstje van landen kan overigens ook langer worden, of er kunnen landen uitvallen.” Er gelden wel nog enkele uitzonderingen op het verbod. “Vrachtverkeer gaat nog door, diplomatiek verkeer kan door, en journalisten en sporters kunnen nog door. Als nu bovendien het aantal vluchten vanuit pakweg Bangladesh plots verdubbelt, zit je daar weer met een probleem. Dit moet echt goed gemonitord worden”, besluit de viroloog.

Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CDV) reageert tevreden op de beslissing. Hij had vorige week gepleit voor een tijdelijke opschorting van de studentenmigratie, maar dit gaat natuurlijk verder. “Ik ben niet op zoek naar de strengste maatregelen, maar wel naar de veiligste maatregelen. Met wat we nu weten over mutaties van het coronavirus is het onmogelijk deze reizen toe te laten. We moeten net nu we licht zien aan het einde van deze tunnel heel voorzichtig zijn”, aldus Mahdi.