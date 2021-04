Indiase coronacijfers bereiken opnieuw dramatische recordhoogtes, België stuurt medische hulp

India heeft vandaag opnieuw een wereldwijd record aan nieuwe besmettingen met het coronavirus opgetekend, met 352.991 nieuwe bevestigde gevallen. Daarnaast zijn ook 2.812 nieuwe sterfgevallen opgetekend in de afgelopen 24 uur, de dodelijkste sinds de pandemie begon. Intussen stuurt België, net als heel wat andere landen, medische hulp.

India tekende de afgelopen vijf dagen globale recordaantallen in besmettingen op van telkens meer dan 300.000 gevallen per dag. Het gaat om de ergste uitbraak wereldwijd. In totaal zijn 195.123 mensen in India overleden aan de gevolgen van het virus, terwijl 17,3 miljoen mensen besmet zijn geraakt.

Zuurstoftekort

De Indiase gezondheidszorg kreunt onder de druk. Mensen hebben amper toegang tot een ziekenhuisbed, medicijnen en andere noodzakelijke hulp. Hun noodkreten staan overal op sociale media.

Vele ziekenhuizen sturen noodoproepen uit, vanwege hun tekorten aan medische zuurstof. De situatie lijkt niet snel te verbeteren, ook nadat de regering een reeks maatregelen had getroffen om de bevoorrading te verbeteren.

Verschillende landen, ook de EU, hebben hulp aangeboden. Ons land stuurt medische hulp in de vorm van 9.000 flacons van het antivirale geneesmiddel Remdesivir, ter waarde van 3 miljoen euro. Dat meldt minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit).

De situatie in Indië is dramatisch. Ook België zal zijn steentje bijdragen. De Indische regering vraagt o.a. meer antivirale medicatie. Dankzij inspanningen van mijn collega’s ligt een plan op tafel voor een levering van 9000 Remdesivir uit onze stock. #Solidarity https://t.co/X0jJzEl1oH — Meryame Kitir (@MeryameKitir) April 25, 2021

Meer besmettelijke varianten

Na de VS is India het zwaarst getroffen land ter wereld. Volgens experten is dat te wijten aan de bevolking die de maatregelen niet naleeft en aan de aanwezigheid van meer besmettelijke varianten van het virus, maar ook een gebrek aan voorbereiding van de overheid.