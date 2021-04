Belgische Oscarwinnaar Bert Hamelinck: “Ben er nog altijd niet goed van”

Bert Hamelinck, de Belgische producer van ‘Sound of metal’, is tevreden en trots dat de film twee van de zes Oscarnominaties kon verzilveren. “Ik ben er nog altijd niet goed van, het was een fantastische ervaring”, klinkt het maandag in De Ochtend op Radio 1.

‘Sound of metal’ vertelt het verhaal van een ex-verslaafde drummer van een metalband die op korte tijd zijn gehoor verliest. De film is een Belgisch-Amerikaanse productie van het Mechelse productiehuis Caviar.

Alles wordt verteld met geluid

Uiteindelijk haalde de film twee Oscars binnen: beste montage en beste geluid. Vooral die van geluid is een erg mooie bekroning, want de film gaat over het doof worden van het hoofdpersonage. “Alles wordt verteld met geluid en hoe het hoofdpersonage de wereld beleeft voor en na het gehoorverlies”, zegt Hamelinck. “Er is heel hard gewerkt om het innerlijke geluid goed op film te kunnen vastleggen en dat is nu beloond.”

De film ‘Nomadland’ was met drie Oscars (beste film, beste regisseur en beste actrice) de grote winnaar van de Oscars. Volgens Hamelinck een terechte keuze, al is vijf procent van die Oscar volgens hem de verdienste van zijn productiehuis. De vorige film van regisseur Chloe Zhao werd namelijk door Caviar geproduceerd en volgens Hamelinck kon Zhao ‘Nomadland’ regisseren dankzij die Caviar-productie.

Anders dan anders

Door de coronacrisis was het dit jaar wel een speciale editie van de Oscars. Zo vond de ceremonie in Los Angeles plaats in plaats van in Hollywood, in april in plaats van in februari en was maar een zeer beperkt publiek aanwezig. “Toch was het heel gezellig en heel plezant”, aldus Hamelinck. “Je kon makkelijk met mekaar praten. Het voelde een beetje als een thuisfeest bij iemand met een heel groot huis.”

Na de uitreiking was er uiteraard ook tijd voor een kleine afterparty, al verliep die ook dit jaar kleinschaliger dan normaal: maximaal anderhalf uur en beperkt tot 30 personen. Volgens Hamelinck zijn de aanwezigen vooral mensen die samen met hem aan ‘Sound of metal’ hebben gewerkt. “Heel fijn om na drie jaar werken dat mooi te kunnen afronden. Het is de mooiste afronding die we ons hadden kunnen voorstellen”, besluit de producer.