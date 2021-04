‘Nomadland’ triomfeert op de Oscars, Belgische coproductie valt in de prijzen

De film ‘Nomadland’ is met drie overwinningen in “grote” categorieën de uitgesproken winnaar van de 93ste Oscaruitreiking. De film won de Academy Award voor de beste film, de beste regisseur en de beste actrice. Een hele hoop films nemen zondag twee beeldjes mee naar huis, waaronder de Belgische coproductie ‘House of Metal’.

‘Nomadland’ schreef ook geschiedenis met zijn Oscars. Zo werd de Chinees-Amerikaanse Chloe Zhao zondag de eerste niet-blanke vrouw die de Oscar voor beste regisseur won en ook de tweede vrouw die de award won, na Kathryn Bigelow in 2009. Voor het eerst waren er ook twee vrouwen genomineerd in de categorie, naast Zhao ook Emerald Fennell voor ‘Promising Young Woman’. En Frances McDormand voegt een derde Oscar toe aan haar palmares. Ze is de enige vrouw met drie beeldjes, enkel Meryl Streep, Ingrid Bergman en Katharine Hepburn hebben er eentje meer.

Niet uitzonderlijk

‘House of Metal’ schreef dan weer geen geschiedenis: de film kon als eerste Belgische coproductie de Oscar voor de beste film te winnen, maar dat is dus niet gelukt.

Met drie Oscars doet ‘Nomadland’ het zeker goed, maar niet uitzonderlijk. Bovendien hebben heel wat films twee Oscars binnengehaald, zoals ‘House of Metal’ (beste geluid en beste montage), ‘The Father’ (beste acteur en beste bewerkte scenario), ‘Soul’ (beste animatiefilm en beste originele muziek), ‘Judas and the Black Messiah’ (beste acteur in een bijrol en beste originele nummer) en ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ (beste haar en make-up en beste kostuumdesign).

Geen beeldje voor Boseman

Verwacht werd dat ook de award voor de beste acteur naar de film zou gaan, naar de in 2020 overleden Chadwick Boseman, maar uiteindelijk won Anthony Hopkins die Oscar dus. En ook ‘Mank’, met 10 nominaties de koploper in aanloop naar de Oscars, neemt “slechts” twee beeldjes mee naar huis: die voor beste productiedesign en beste cinematografie.

Ook ‘The Trial of the Chicago 7’ stelde teleur. De Netflix-film over zeven mensen die terechtstaan na de rellen tijdens de Democratische Nationale Conventie in 1968, was zes keer genomineerd maar kon geen enkele nominatie verzilveren.