Zo verkoop je je kleding binnen de kortste keren via Vinted

Als we een beetje eerlijk zijn tegenover onszelf, moeten we bekennen dat we een hoop ongedragen kleding in onze kast hebben liggen. Of het nu een T-shirt is dat je van je goedbedoelende tante hebt gekregen of een paar schoenen waarvan je jezelf in de winkel wist te overtuigen dat je ze écht nodig had.

Vergissen is menselijk en dus is het haast onmogelijk om nooit een miskoop te doen. Maar in plaats van hardnekkig vast te houden aan die missers, geef je ze beter een tweede leven. Dat is niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Op die manier moet er namelijk weer minder nieuwe kleding gemaakt worden en komen er misschien wel nieuwe mensen in contact met tweedehands kledij.

Vinted

Er zijn verschillende manieren om je ongedragen kledingstukken nog een kans te geven. Je kan ze binnenbrengen bij de kringloopwinkel, doorgeven aan je familie of vrienden, in een kledingcontainer steken of je kan ze verkopen. De app Vinted is hiervoor uitermate geschikt. Binnen enkele klikken staat je kleding online en ben je klaar om te verkopen. Weet je niet hoe je je kledij het beste presenteert? Deze tips kunnen helpen.

Tips voor een snelle verkoop