BIZAR. In deze supermarkt krijg je statiegeld op je kleding

Wat doe je met kleding die je niet meer draagt? Een groot deel ligt waarschijnlijk stof te vergaren in je kast, tot je over een tijdje eindelijk aanvaardt dat die jeans nooit meer gaat passen en dat je lievelings T-shirt z’n beste tijd heeft gehad. Tijd dus om plaats te maken in je garderobe, maar wat dan?

Natuurlijk kan je voor de makkelijke weg kiezen en je oude kleding gewoon bij het huisvuil doen. Dan hoef je zelf geen extra moeite te doen en ben je er meteen van af. Erg duurzaam is dat echter niet, want al dat textiel wordt vervolgens gewoon verbrand. Van hergebruik kan in dit geval geen sprake zijn.

Kleding recycleren

Ben je een beetje bewust met het milieu bezig, dan zijn er een aantal dingen die je met je oude kleding kan doen. Zijn de stukken nog in goede staat? Dan kan je ze uiteraard verkopen of weggeven aan vrienden. Ook een zak binnenbrengen bij je lokale kringloopwinkel is een verantwoorde keuze. Verder heb je nog verschillende textielcontainers die, afhankelijk van de organisatie, in sommige gevallen zowel kleding in goede staat als vodden aanvaarden. Een erg goede optie als je ook bevlekt textiel nog een tweede leven wil geven.

Drop & Loop

In Nederland zijn Carlijn Oosthoek en Susan de Vries echter met nog een andere optie op de proppen gekomen. Zij bedachten het concept Drop & Loop. Wil je van je oude kleding af, dan kan je die in een Drop & Loop automaat doen en vervolgens krijg je een kortingsbon in ruil. Een statiegeldprincipe dus, maar dan met kleding. Carlijn en Susan hopen zo om zoveel mogelijk textiel te kunnen ophalen. Goede stukken krijgen een tweede kans, vodden worden gerecycleerd tot nieuwe kleding. De eerste Drop & Loop-automaat staat te schitteren in de Albert Heijn in Krimpen aan den IJssel, maar er staat nu al een tweede locatie in hartje Amsterdam op de planning. De onderneemsters hopen om op termijn de automaten voor iedereen toegankelijk te maken.