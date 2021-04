Beurs reageert op teleurstellende groeicijfers van Netflix: bedrijf in één dag 25 miljard dollar minder waard

Streamingdienst Netflix is in het eerste kwartaal van dit jaar gegroeid met slechts 3,98 miljoen nieuwe abonnees, een pak minder dan de verwachte 6 miljoen, zo maakte het Amerikaanse bedrijf bekend. Het aandeel koerste in de nabeurse handel zo’n 11 procent lager, waarmee 25 miljard dollar aan marktwaarde in rook opging. In totaal telt Netflix nu 207,64 miljoen klanten wereldwijd.

De grootste groei was er in het eerste kwartaal in de regio Europa-Middellandse Zee, waar er 1,81 miljoen nieuwe abonnees bijkwamen. In de VS en Canada was er slechts een groei met 450.000 klanten. Analisten vrezen dat de markt er verzadigd is voor Netflix.

Het streamingplatform verwijst naar de coronapandemie als verklaring voor de vertraagde groei. De vergelijking met het afgelopen jaar is immers vertekend, want toen was de groei net erg sterk wegens de talrijke lockdowns.

“Tekort aan nieuwe shows”

Aan de andere kant liepen heel wat producties vertraging op. Netflix verklaart dat er momenteel een “tekort is aan nieuwe shows” op het platform. Het bedrijf verwacht echter opnieuw “een sterke groei in de tweede jaarhelft, met nieuwe seizoenen van sommige van onze grootste hits (zoals ‘La Casa De Papel’, ‘You’ en ‘The Witcher’, red.) en een opwindend filmaanbod (zoals de actiefilm ‘Red Notice’, red.).”

In het tweede kwartaal rekent Netflix op 1 miljoen nieuwe abonnees. In dezelfde periode vorig jaar waren er dat tien keer zoveel.

De winst in het eerste kwartaal kwam uit op 1,71 miljard dollar, tegen 709 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. De omzet groeide met een kwart tot 7,16 miljard dollar.