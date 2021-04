Geheim aanbod Netflix opvragen

Netflix is ontzettend verslavend, maar op een gegeven moment heb je de leukste films en series wel gezien. Wat maar weinig mensen weten, is dat er nog veel meer op Netflix te zien valt, dan wij in Nederland kunnen zien. Een gedeelte van het aanbod is onzichtbaar gemaakt. Met een VPN kun je het buitenlandse Netflix aanbod tevoorschijn toveren.

Wat is een VPN en hoe werkt het?

Een VPN is een Virtual Private Network: een virtueel privé netwerk. Hierbij maakt je computer, tablet of smartphone verbinding met een aparte server. Dat gebeurt via een tunnel. Door de tunnel wordt data gestuurd. De data wordt versleuteld. De server heeft een IP-adres, dat wordt uitgeleend aan de gebruiker die er verbinding mee maakt.

Wanneer je bij Netflix een film of serie opvraagt, checkt Netflix je IP-adres. Met dit IP-adres kan ook je locatie bepaald worden. Dat hoeft niet eens heel nauwkeurig: Netflix wil alleen maar weten uit welk land je komt, om je voor dat land het aanbod te tonen. In Nederland is het aanbod veel kleiner dan in bijvoorbeeld Amerika.

Waarom verbergt Netflix een deel van het aanbod?

Netflix verbergt een deel van het aanbod in verband met de auteursrechten. De dienst heeft simpelweg de rechten niet om alle films en series over de hele wereld te vertonen. Voor Nederland moeten aparte licenties worden afgesloten, die Netflix niet heeft.

Dat betekent niet dat je niet mag kijken. In principe is het internet vrij. In Nederland geldt weliswaar een downloadverbod, maar geen verbod op het streamen van content bij een legale aanbieder als Netflix. Je mag dus gewoon kijken via een VPN.

Een VPN gebruiken

Door een VPN te gebruiken met een server in Amerika, kun je ook het aanbod uit Amerika zien. Je zult zien dat er een hele wereld voor je opengaat. Talloze films en series die je anders nooit zou hebben ontdekt, worden zichtbaar.

Een VPN gebruiken is volstrekt legaal. Netflix zelf vindt het niet zo fijn; die heeft zelfs in de voorwaarden opgenomen dat het niet mag. Toch doet het bedrijf er niet zoveel tegen. Er zijn nog maar weinig verhalen van mensen die de streamingdienst niet meer mogen gebruiken omdat ze zijn betrapt op het streamen van verborgen buitenlands aanbod en het gebruik van een VPN.

Om een VPN te kunnen gebruiken in combinatie met de streamingdienst, kun je het best op zoek gaan naar een betaalde aanbieder. Gratis aanbieders hebben vaak een trage verbinding die je met veel andere gebruikers moet delen. Een betaalde aanbieder heeft minder gebruikers per server, waardoor de verbinding niet zal haperen. Daarnaast verzamelen gratis VPN’s veel persoonsgevens en verkopen deze door. Betaalde aanbieders hebben vaak een beleid waarbij wordt beloofd dat geen gegevens worden opgeslagen. Betaalde aanbieders verkopen de gegevens meestal niet door. Zo kun je op een veilige en legale manier het geheime aanbod van Netflix bekijken.