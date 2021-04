Zo ben je zeker dat al je gegevens weg zijn voor je je iPhone of Xbox verkoopt

Als je een smartphone of tablet verkoopt, bescherm je je privacy door het toestel terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Hoe je dat doet, vind je terug in dit handige lijstje.

Als je wisselt van tablet of smartphone nog voor je oud toestel niet meer werkt, is het geen slecht idee om dat door te verkopen. Let er dan wel op dat het weer instelt op de fabrieksinstellingen, zodat de nieuwe gebruiker niet aan de haal kan gaan met persoonlijke gegevens of foto’s. Bovendien kan de nieuwe eigenaar er ook mee aan de slag alsof het net uit de verpakking komt. Hieronder vind je opsomming van waar de fabrieksinstellingen kan activeren bij de populairste producenten en toestellen.

Laptops van Windows

Een laptop ‘swipen’ is misschien nog belangrijker dan een smartphone ontdoen van alle persoonlijke info, want een computer slaat nog meer gegevens op. Vaak gaat het dan om documenten in plaats van emailwachtwoorden die je vanop afstand kan uitschakelen.

Windows maakt het gelukkig makkelijk om zijn laptops proper te maken. In de zoekbalk bij Start kan je ‘reset’ typen en zal je ‘reset this PC’ zien verschijnen. Selecteer ‘Get Started’ en daarna ‘Remove Everything’. Verkoop je de laptop aan iemand die niet kent, ga dan naar de volgende pagina en sleep de ‘Data Eraser’-balk naar ‘on’. Hierdoor wordt elke kilobyte in je geheugen overschreven, waardoor het onmogelijk is om informatie te recupereren dankzij specifieke, forensische programma’s.

Macbooks en Macs

Als je dacht dat het proces eenvoudiger zou zijn bij een laptop van Apple, dan zal ik je helaas moeten teleurstellen. Maar niet gevreesd, het is gelukkig ook geen kernfysica.

Druk tegelijk op de Command- en R-knop om naar het Recovery-menu te gaan. Ga in dit menu naar Disk Utility, waar je al je schijven van het systeem in een lijst zou moeten zien. Je moet ze allemaal leeg maken, behalve het Mac OS Install-deel, dat waarschijnlijk onderaan de lijst staat.

Je verwijdert alle gegevens van de schijven door op elke schijf apart te klikken en Delete te selecteren. Als je daarmee klaar bent, ga je opnieuw naar het Recovery-menu en selecteer je Install MacOS.

iPhones en iPads

Een iPhone of iPad volledig leeghalen is dan weer poepsimpel. Bij Settings vind je het submenu General. Daar staat de optie ‘Erase All Content and Settings’. Een druk daarop en klaar is kees.

De enige hindernis is dat je het paswoord van Apple ID moet ingeven. Dat is omdat Apple strikte antidiefstalprocedures heeft Je zal er dus eerst voor moeten zorgen dat je je login weer herinnert voor je iPhone kan verkopen.

Smartphones en tablets met Android

De plaats van de resetfunctie in het Android-besturingssysteem hangt af van welke versie je gebruikt en je met een aangepaste interface werkt. Dat is zo goed als altijd het geval.

Meestal in de functie te vinden onder System bij Settings. Meestal heeft het de naam ‘Reset Options’ gekregen. Van die verschillende opties is ‘Erase All Data (Factory Reset)’ wat je wil hebben. Android laat een keer of twee vragen of je zeker bent en je moet je PIN-code invoeren om te bevestigen.

Staat de resetfunctie niet waar je het verwacht had, is het een goed idee om in het zoekmenu ‘reset’ te typen. Meestal vind je dat achter het vergrootglas. Het zal je meteen naar het juiste menu brengen.

Microsoft Xbox One

Druk op de Home-knop op je Xbox-controller. Ga naar het tandwiel, waar Settings achter zit, en klikt verder door naar ‘System’, ‘Console Info’ en uiteindelijk ‘Reset console’. Je kan kiezen om de geïnstalleerde games al dan niet mee te verwijderen. Wil je de Xbox weer naar de originele staat herstellen, klik dan op ‘Reset’ en ‘Remove Everything’.

Sony PS4

De beste manier om alle data van je PS4 te verwijderen is via de safe mode. Die open je door de console af te sluiten en daarna de startknop van de console in te drukken tot je twee biepjes hoort. Hierna opent zicht een summier menu dat een oplossing biedt op de meeste problemen. Een van de opties is ‘Initialise PS4 (Reinstall System Software)’. Het toestel zal wat tijd nodig hebben om alles te verwerken, maar nadien is het klaar om door te verkopen.