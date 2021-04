WOII-bommenwerper maakt noodlanding op zee, op enkele meters van onthutste badgasten (video)

Een propellervliegtuig uit het tijdperk van de Tweede Wereldoorlog, dat deelnam aan een airshow in Florida, heeft afgelopen zaterdag een noodlanding moeten uitvoeren op de oceaan, vlakbij de kustlijn. In een YouTube-video zien we hoe het toestel op enkele meters van enkele onthutste badgasten op het water landt. Niemand raakte gewond.

De Amerikaanse bommenwerper uit de jaren 40, type Grumman Avenger, kreeg af te rekenen met technische mankementen toen het deelnam aan een vliegshow. Het toestel werd in de Tweede Wereldoorlog ingezet vanaf Amerikaanse vliegdekschepen, om torpedo’s en bommen af te werpen. Van 1956 tot 1964 werd het als blusvliegtuig ingezet bij de bestrijding van bosbranden in Californië.

Volgens de website van de Cocoa Beach Air Show heeft het toestel over een lengte van 18 jaar grondige restoratiewerken ondergaan door het Valiant Air Command, een groepje luchtvaartfanatici, totdat het in januari 2020 in zijn oorspronkelijk staat als bommenwerper hersteld was en weer vliegklaar was.

Veilige noodlanding

Het klassiek oorlogsvliegtuig maakte een veilige noodlanding op zee, niemand raakte gewond. De hulpdiensten waren meteen ter plaatse.

In een Facebookpost schreef het Valiant Air Command zondag: “Het goede nieuws is dat de piloot het wel stelt. Het minder goede nieuws is dat het enkele jaren zou kunnen duren om de Avenger te herstellen.”