SCHOKKEND. Beveiligingscamera legt dodelijke vliegtuigcrash vast op beeld (video)

Een éénmotorig sportvliegtuig is maandagnamiddag kort na het opstijgen gecrasht in een woonwijk in Pembroke Pines, Florida. Het vliegtuig trof een rijdende auto bij de crash. Drie mensen overleefden het ongeval niet. Een beveiligingscamera van een nabijgelegen woning legde het drama vast op beeld.

Het sportvliegtuig steeg kort na 15u op in Pembroke Pines, Florida, op 32 km ten noorden van Miami. Kort na het opstijgen viel het toestel om een nog onbekende reden uit de lucht en crashte in een woonwijk. Een auto die op dat moment door de wijk aan het rijden was, werd geraakt. Meteen veranderde de locatie in een vlammenzee.

Kleuter overleeft het niet

Het ongeluk eiste drie slachtoffers, zo bericht NBC Miami. De piloot en een passagier stierven ter plaatse, een kleuter die in de getroffen auto zat bezweek later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto, de moeder van de vierjarige jongen, ligt ook in het ziekenhuis. Zij overleefde de klap.

The Federal Aviation Administration and National Transportation Safety Board heeft een onderzoek ingesteld naar de crash.