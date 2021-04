Wetenschapper pleit voor ‘avondklok voor katten’

In ons land gaat de avondklok binnenkort op de schop. En waar de ene gecontesteerde maatregel verdwijnt, opent zich elders een gaatje voor een nieuwe verhitte discussie. Dit keer op de debattafel: de avondklok, maar dan voor katten. Het jachtinstinct van onze spinnende viervoeters is namelijk een ramp voor vogelpopulaties, zegt de Nederlandse stadsecoloog Diny Tubbing in Omroep West.

Katten: voor ons zijn het snoezige metgezellen waar we maar niet genoeg filmpjes van kunnen maken, voor vogels zijn het meedogenloze massamoordenaars. Volgens onderzoek van de Zoogdierenwerkgroep uit 2019 vangen de 1 miljoen Vlaamse katten jaarlijks zo’n 24 miljoen prooien, waaronder vogels. In Nederland ligt het aantal vogelslachtoffers op 18 miljoen, schat de Vogelbescherming. Reden genoeg voor de Nederlandse stadsecoloog Diny Tubbing om te pleiten voor een kattenavondklok.

Dat betekent volgens de wetenschapper niet dat katten altijd binnen moeten zitten. “Katten moeten overdag gewoon naar buiten kunnen”, klinkt het. ’s Nachts zijn poezenbeesten echter op hun gevaarlijkst, want ook op hun actiefst. Bovendien zien vogels de harige moordenaar dan minder snel aankomen. Katten na hun avondeten tot de volgende ochtend binnenhouden is volgens Tubbing dus noodzakelijk voor de gezondheid van vogelpopulaties. “Zeker nu het broedseizoen in volle gang is, sterven jonge vogels vaak een vroege dood”, aldus de ecoloog.

Illegaal

Het is niet de eerste keer dat iemand de discussie over katten en vogels aansnijdt. Eind 2019 stelden twee Nederlandse juristen dat het volgens de Europese regels voor natuurbescherming illegaal was om je katten in de tuin te laten. Volgens hen zijn katten “een van de grootste uitroeiers van diersoorten ter wereld”. Dat valt echter wel mee, zeggen anderen. Verschillende onderzoeken tonen aan dat het vizier van de meerderheid van de katten niet zo scherp staat als vaak gedacht: de meeste vangen nauwelijks een prooi. En als ze dat wel doen, dan zullen de vogelprooien echt niet het verschil maken voor de vogelpopulaties, werpt de Nederlandse vogelbescherming op. Vogels leggen immers meerdere eieren en veel soorten broeden vaak meerdere keren.

In beschermde natuurgebieden of bij beschermde vogelsoorten zijn de klauwen van je spinnende knuffelbeest uiteraard wél een probleem. Wees je als katteneigenaar dus bewust van je verantwoordelijkheid, stelt de Nederlandse vogelbescherming.