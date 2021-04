Dit verandert er binnenkort als je hond of kat verloren loopt

Een hond of kat die verloren loopt: het is de ergste nachtmerrie van elk dierenbaasje. Niet weten waar je geliefde viervoeter is en of je hem nog terug zal zien, erger wordt het haast niet. Gelukkig bestaan er tegenwoordig heel wat middelen om je verloren gelopen dier op het spoor te komen.

Waar we het vroeger moesten doen met foto’s en een opsporingsbericht aan de plaatselijke bushalte, is het dezer dagen een stuk makkelijker om je viervoeter terug te vinden. Je kan uiteraard een beroep doen op sociale media – dikwijls een erg effectieve manier – maar ook het chipnummer van je huisdier kan uitkomst bieden.

Wet op gegevensbescherming

Dankzij het nummer kunnen zowel particulieren als dierenartsen en opvangcentra namelijk jouw gegevens opzoeken en je contacteren als je huisdier gevonden is. Makkelijk en efficiënt. Door de wet op de gegevensbescherming zullen de gegevens binnenkort echter niet meer beschikbaar zijn voor het grote publiek, tenzij je expliciet je toestemming geeft. En dat maakt het opsporen van je viervoeter een stuk moeilijker.

Online toestemming

Als je wil vermijden dat je gegevens niet meer beschikbaar zijn voor particulieren (dierenartsen en opvangcentra kunnen de gegevens wel nog raadplegen), is het mogelijk om online je toestemming te geven. Voor honden kan je nu al alles in orde brengen. Daarvoor kan je terecht met je identiteitskaart op de site online.dogid.be. Wat je precies moet doen om je gegevens openbaar te laten blijven, vind je in dit document. Voor katten kan je vanaf 1 mei terecht op online.catid.be.