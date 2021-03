Hond krijgt voor het eerst bruiswater voorgeschoteld. Zijn reactie? HILARISCH! (video)

Een TikTok-video van een hond die bruiswater in plaats van gewoon water krijgt, is viraal gegaan. Zijn reactie brengt immers heel wat mensen aan het lachen.

Bentley is een labrador die maar al te graag water drinkt. Alleen is hij het gewend om, zoals de meeste honden, plat water aan te treffen in zijn drinkbak. Zijn baasje verraste hem onlangs door plots een keer spuitwater in zijn waterbak te doen.

Verbazing

De brave viervoeter is zich van geen kwaad bewust, maar schrikt zich een hoedje wanneer hij het water voelt tintelen. Vervolgens kijkt hij verbaasd en beteuterd om zich heen.

De wereld rond

De video werd tot nu toe maar liefst 22 miljoen keer bekeken. Zowat iedereen ligt in een deuk met zijn reactie. “Haha, arme hond!”, “Hij vraagt zich duidelijk af wanneer iemand dit komt oplossen”, en “Precies dezelfde reactie als wanneer ik bruiswater drink”, klinkt het onder meer in de reacties.