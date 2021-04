LEKKER! Dit zijn de goedkoopste Michelinrestaurants ter wereld

Eerlijk is eerlijk, we voelen ons haast schuldig om je op dit moment te bestoken met deze informatie. Op restaurant gaan is momenteel namelijk niet vanzelfsprekend en reizen net zo min. Maar dromen mag en dus zijn we in ons hoofd al druk in de weer met een verlanglijstje voor wanneer de restaurants weer opengaan en we in alle vrijheid mogen reizen.

Als je die twee dingen graag combineert, heeft Top Dollar een onweerstaanbaar lijstje opgesteld. De website nam namelijk wereldwijd restaurants met een Michelinster onder de loep en stelde een shortlist op met daarin de goedkoopste etablissementen. Voor sommige restaurants moet je een heel eind reizen, maar onze verbazing was groot toen we lazen dat het goedkoopste restaurant ter wereld met Michelinster zich op slechts vijf uur rijden van Brussel bevindt. Tipje voor wanneer een reisje naar Frankrijk weer mag? Op de vijfde plaats schittert trouwens een Belgisch adresje dus snel boeken is de boodschap!

Top tien goedkoopste Michelinrestaurants