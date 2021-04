IN BEELD. Euforie in Minneapolis na uitspraak op proces George Floyd

De veroordeling van Derek Chauvin heeft in Minneapolis tot vreugdetaferelen, festiviteiten en een nieuwe protestmars geleid. Er hadden zich volgens de lokale krant Star Tribune honderden mensen verzameld bij de zwaarbewaakte rechtbank om te horen of de witte ex-agent schuldig zou worden bevonden aan het doden van de zwarte George Floyd.

Mensen in de menigte drukten hun telefoons tegen hun oren om de uitspraak te kunnen horen. “Schuldig”, schreeuwden ze vervolgens. Na de uitspraak volgde een straatfeest. Mensen zwaaiden buiten het gebouw met vlaggen, maakten muziek en omhelsden elkaar. Ook begonnen automobilisten te claxonneren.

“George Floyd komt niet meer tot leven, maar dit is de rechtvaardigheid waar we naar zochten”, zei een 25-jarige omstander tegen de krant. “Dit is de eerste keer dat we het gevoel hebben dat er echt naar ons is geluisterd.” Sommige ouders hadden ook hun jonge kinderen meegenomen. “Ik wilde dat ze dit zouden zien”, zei een 33-jarige vrouw.

Het bleef niet bij de festiviteiten buiten de rechtbank, die werd bewaakt door troepen van de Nationale Garde. Kort na de uitspraak trokken meer dan duizend mensen door de binnenstad van Minneapolis. Ze hadden borden meegenomen waarop werd stilgestaan bij de dood van andere zwarte mensen die waren omgekomen bij een confrontatie met de politie.

“Nu rechtvaardigheid voor Daunte Wright”

“Nu we rechtvaardigheid hebben gekregen voor George Floyd, is Daunte Wright aan de beurt”, zei een demonstrant. Die verwees naar de 20-jarige zwarte man die vorige week is doodgeschoten in Brooklyn Center.

De autoriteiten hadden voorafgaande aan de uitspraak rekening gehouden met grootschalige ongeregeldheden. Die lijken echter te zijn uitgebleven. Bij het vallen van de nacht werd het weer rustig op straat in het centrum van de stad.