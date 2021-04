Derek Chauvin schuldig over de hele lijn

Voormalig politieagent Derek Chauvin is dinsdag over heel de lijn schuldig verklaard aan de dood van George Floyd. De rechter las dinsdagnamiddag lokale tijd het vonnis voor. De jury heeft hem schuldig verklaard aan de drie aanklachten: doodslag, doodslag door nalatigheid en onopzettelijk doden.

Voor die veroordelingen riskeert de ex-agent respectievelijk maximaal 40, 25 en 10 jaar cel. Volgens rechter Peter Cahill zal er “binnen de acht weken” een uitspraak zijn over de strafmaat, meldt CNN. Chauvin werd geboeid de rechtszaal uitgeleid. De zwarte Amerikaan George Floyd stierf vorig jaar nadat de witte agent Chauvin zijn knie tijdens een arrestatie bijna 9 minuten op zijn hals had geduwd. De beelden van Floyd die meermaals om adem smeekt (“I can’t breathe”), brachten wereldwijd een golf van protest tegen racisme en politiegeweld op gang.

“Pijnlijk verdiende gerechtigheid”

Na bekendmaking van het vonnis volgde meteen de verklaring van de familie van George Floyd. “De familie en de gemeenschap hier in Minneapolis hebben een pijnlijk verdiende gerechtigheid gekregen. Maar het vonnis reikt veel verder dan Minneapolis en heeft belangrijke gevolgen voor het land en zelfs de wereld. Gerechtigheid voor Zwart Amerika is gerechtigheid voor heel Amerika.” De zaak is een “keerpunt in de Amerikaanse geschiedenis” wat betreft verantwoording voor de politiediensten.

Het vonnis is een “duidelijk signaal” en de familie hoopt dat de boodschap in elke stad en staat duidelijk aangekomen is. “Maar het eindigt hier niet”, valt nog te lezen in de reactie die onder meer de zender CNN oppikte. De drie andere agenten betrokken bij de noodlottige arrestatie moeten ook verantwoording afleggen voor hun daden, klinkt het.

Bron: Belga