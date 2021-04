Zeven tekenen die aangeven dat het tijd is voor een nieuwe job

Soms is het overduidelijk dat het tijd is om van job te veranderen. Je kan bijvoorbeeld niet meer met je baas door één deur, wordt niet goed behandeld door je werkgever of je bent langzaamaan je werkzaamheden gaan haten. Op dat soort momenten weet je gewoon dat het tijd is voor een nieuwe baan.

Maar er zijn ook tekenen die wat subtieler zijn en die je daardoor compleet kan missen. In dit artikel zetten we er zeven voor je op een rij.

Tijd om je baan op te zeggen?

We moeten het even aanstippen: dat je op dit artikel hebt geklikt, is al geen goed begin. Het laat in ieder geval zien dat je ontevreden bent met je huidige situatie. Wanneer je meerdere van deze tekenen herkent, is het misschien wel tijd om de knoop door te hakken en op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

1. Veranderd slaappatroon

Als je moeilijk in slaap komt en vaak wakker wordt gedurende de nacht, is dat een teken dat er iets mis is. Waarschijnlijk maak je je zorgen om iets wat er in je leven speelt en dat kan heel goed je job zijn. Slaap is zo belangrijk voor je gezondheid (niet alleen fysiek, maar ook mentaal) dat te weinig slaap een slechte baan nog verschrikkelijker laat aanvoelen.

2. Hoofdpijn en verkouden

Soms heb je zelf nog niet eens door dat je stress hebt, maar probeert je lichaam je iets te vertellen. Hoofdpijntjes en verkoudheden zijn goede indicatoren dat het mentaal ook even niet zo lekker gaat. Wanneer jouw baan je letterlijk ziek maakt, is dat een goed moment om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.

3. Alcohol

Het begon met één glaasje alcohol bij het eten, toen één voor het slapengaan en voor je het weet, drink je te veel. Als je meer bent gaan drinken de laatste tijd, is dat een teken dat je alcohol nodig hebt om te relaxen. Is je baan hiervan de schuldige?

4. Eetgedrag

De stress kan zich ook op een andere manier uiten. Sommige mensen grijpen bijvoorbeeld naar eten in plaats van alcohol. Het kan ook weer dat de stress ervoor zorgt dat je helemaal geen trek meer hebt. Een veranderend eetpatroon door werk is een teken dat het tijd is om je biezen te pakken.

5. Maandag-haat

Oké, we gaan niet doen alsof de maandagen opeens fantastisch zijn als je een leuke job hebt – het is toch altijd weer een omschakeling. Maar als jij op zondagavond niet kan relaxen omdat je morgenochtend weer moet werken, en alles in jou “nee” schreeuwt ’s ochtends, is het verstandig om naar je onderbuikgevoel te luisteren.

6. Verveling

Stress hoeft niet altijd de reden te zijn dat het tijd is voor een nieuwe baan. Een bore-out is net zo gevaarlijk als een burn-out. Yep, that’s a real thing. Wanneer je werk als een saaie afhandeling van klusjes voelt en je constant wordt afgeleid door bijvoorbeeld je telefoon, kan je het best op zoek gaan naar een baan waar je wel voldoening uithaalt.

7. Geen evolutie

Misschien verveel je je niet en vind je je baan zelfs nog leuk, maar als je precies hetzelfde werk doet als vijf jaar geleden is de kans groot dat je een plateau hebt bereikt. Je wordt niet meer genoeg uitgedaagd. En of je het nu door hebt of niet, het knaagt aan je dat je je niet meer verder ontwikkelt.

Bij de laatste twee tekenen is het goed om eerst het gesprek op je huidige werk aan te gaan. Misschien kan je nieuwe werkzaamheden krijgen, trainingen volgen of nieuwe projecten op je nemen. Maar als je het plafond hebt bereikt, is het tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe baan.