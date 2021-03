België loopt achter op buurlanden qua flexibele jobs

Belgische werkgevers geven de voorkeur aan vast personeel. Maar liefst één op de twee vacatures wordt ingevuld door een vaste werknemer. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van hr-dienstverlener SD Worx. Slechts een op de vijf wordt ingevuld door flexibele werknemers. Daarmee kan België haar buurlanden niet bijhouden.

De huidige arbeidsmarkt stelt werkgevers stevig op de proef. Door de groeiende behoefte aan nieuwe (digitale) vaardigheden en competenties, en de massale uitstroom van babyboomers hebben bedrijven het lastig om de juiste talenten te vinden.



Talent inkopen staat bovenaan de lijst



Talent kopen is nog altijd de eerste optie wanneer bedrijven hun personeelsbestand willen versterken. Iets meer dan de helft van de tijd (52%) wenden Belgische bedrijven zich tot nieuwe vaste werknemers om gaten in vaardigheden en competenties op te lossen. Daarmee zitten Belgische werkgevers iets boven het Europees gemiddelde (47%). Spanje voert het lijstje aan en vult openstaande posities het liefst in met vaste werknemers (65%). Het enige buurland waar talent aankopen niet de meest gangbare benadering is, is het Verenigd Koninkrijk, waar de war for talent door de lagere werkloosheidscijfers nog sterker heerst dan op het Europese continent.



Intern solliciteren



Een alternatief voor het kopen van talent is oplossingen vinden binnen het bedrijf. Uit de enquête van SD Worx blijkt dat het bijscholen van medewerkers vandaag de dag in de meeste landen een heel gangbare praktijk is. In België geven bedrijven aan dat ze in 29% van de gevallen op deze manier het juiste profiel vinden voor een openstaande vacature.

België laat Duitsland en Groot-Brittannië voor zich, waarbij bedrijven in vier op de tien gevallen werknemers intern omscholen, en wordt gevolgd door Frankrijk waarbij talent opbouwen ook in ongeveer drie op de tien gevallen de voorkeur krijgt. Dat gebeurt meestal via formele opleidingen, maar tijdelijke uitwisselingen en interne stages zijn ook interessante initiatieven die werknemers in staat stellen om nieuwe skills en competenties te ontwikkelen.



Opmars van flexijobs?



Een andere manier om het personeelsbestand in te vullen, is door tijdelijke werknemers in dienst te nemen – werknemers die niet op de vaste loonlijst staan. Voorbeelden zijn freelancers, flexijobbers en gedetacheerd personeel. Belgische bedrijven overwegen dit voor één op de vijf vacatures (19%), en ons land loopt hiermee achter op de buurlanden.

Hoewel deze praktijk voor de meeste werkgevers nog steeds niet vooropstaat, is er verandering op komst. Ongeveer 30% van de Europese bedrijven heeft al tijdelijke werknemers in dienst en nog eens 30% overweegt hetzelfde te doen. In België stelt één op de vier bedrijven al flexibele werkkrachten te werk, maar dit is nog een flink stuk minder dan buurlanden Nederland (38%), het Verenigd Koninkrijk (31%), en Frankrijk (28%). België laat enkel Duitsland achter zich, met 21%, of één op de vijf bedrijven. Meer nog, zes op de tien Belgische bedrijven heeft geen flexibele werknemer in dienst, en overweegt dit ook niet. Ter vergelijking: in Nederland en het Vereningd Koninkrijk stellen zes op de tien bedrijven wel flexibele werknemers aan, of overwegen ze dit.