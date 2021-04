BIZAR. Dit land betaalt toeristen die er komende zomer op vakantie gaan

Op vakantie gaan is meestal een dure aangelegenheid. Voor je het weet ben je een fortuin kwijt aan het transport en het verblijf, om van al die restaurantbezoekjes nog maar te zwijgen. Onze portefeuille was de afgelopen tijd dan ook dankbaar voor het reisverbod, maar daar komt nu een einde aan.

Hoewel er aan reizen nog een heleboel verplichtingen verbonden zijn en het nog niet mogelijk is om spontaan een weekendje naar het buitenland te gaan, is onze reislust toch erg dankbaar voor de nieuwe mogelijkheden. Maandenlang zijn we al aan het dromen van een tripje naar het buitenland en nu is het eindelijk zover – we mogen weer.

Malta

Als je nog niet weet waar je komende zomer naartoe wil, zet je Malta maar beter op je lijstje. Niet alleen is het weer er prachtig en kan je er naar hartenlust duiken, maar er is nog een andere reden om het eiland een bezoek te brengen. De Malta Tourism Authority gaat toeristen namelijk belonen met een aardig geldbedrag in ruil voor hun bezoek. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met de hotels in een poging om het toerisme opnieuw aan te zwengelen.

Vijfsterrenhotels krijgen meer

Concreet moet je minstens drie dagen op Malta verblijven om van de bonus te kunnen genieten en is het geldbedrag dat je krijgt afhankelijk van waar je verblijft. Gasten in een vijfsterrenhotel krijgen in totaal 200 euro per persoon, voor een viersterrenhotel is dat 150 euro en voor een driesterrenhotel 100 euro. Als je op het eiland Gozo verblijft, krijg je nog eens 10% meer. Om van de bonus te genieten, is het belangrijk om rechtstreeks bij het hotel in kwestie te boeken. Er wordt verwacht dat Malta op 1 juni de reisrestricties opheft.