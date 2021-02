Dit kunnen de populairste reisbestemmingen worden na de pandemie

Als we straks weer mogen reizen, waar gaan we dan naartoe? Hygiëne, gezondheid en veiligheid speelden altijd al een grote rol bij het uitkiezen van een reisbestemming. COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat we dit nog belangrijker vinden. We zullen ons veel meer aangetrokken voelen tot bestemmingen die als schoon, gezond en veilig worden beschouwd én tot plekken die de pandemie relatief goed hebben aangepakt.

Dat we nieuwe reisvoorkeuren zullen hebben, blijkt uit een nieuw onderzoek van Pacific Asia Travel Association (PATA), in samenwerking met de Global Health Security Index, TCI Research, Tripadvisor en het World Economic Forum. Het gevolg van de pandemie is dat er waarschijnlijk nieuwe favoriete reisbestemmingen ontstaan.

Voordat de pandemie begon reisden we graag naar delen van Azië en Oceanië, waar ze de crisis over het algemeen op een voorbeeldige manier hebben aangepakt. Binnen deze gebieden hebben sommige bestemmingen nog beter gepresteerd op het vlak van pandemiebeheersing dan andere, wat zal leiden tot voorkeuren bij de reizigers.

Dit zijn waarschijnlijk de plekken waar we voor kiezen:

Japan en Australië

Ook vóór de pandemie waren dit geliefde bestemmingen, daar hebben ze al een streepje mee voor. Het virus was zeker aanwezig, maar beide hebben ze de crisis goed aangepakt in vergelijking met andere landen in de wereld. Reizigers zijn vooral fan van het zorgsysteem en het vertrouwen dat de landen uitstralen.

2. Thailand en Vietnam

Ook zijn er landen in ons favoriete reisgebied die minder coronagevallen hebben gemeld, zoals Thailand en Vietnam. Het geeft de reiziger een gevoel van veiligheid. Wat COVID-19 betreft, hebben zij bijzonder sterk gereageerd. Met een laag aantal ziektegevallen en strenge lockdownmaatregelen zijn zij veel sneller terug kunnen gaan naar het normale leven.

3. Singapore

Singapore is een ander geval dat het ontdekken waard is. Het is een land dat zeer hoog scoort op het gebied van gezondheid en hygiëne. Ondanks dat deze stedelijke bestemming drukbevolkt is, lukte het hen wél om het virus onder de duim te krijgen. De drukte in Singapore kan overigens ook averechts werken, mensen zijn banger dat er sneller een virus uitbreekt.

4. India

India is speciaal. Het was vóór de pandemie een van de populairste reisbestemmingen. Het land is geliefd om hun culturele en natuurlijke rijkdommen. Veel reizigers gaan er daarom nog steeds voor kiezen hier naartoe te reizen. Wat wel afschrikt is de mindere hygiëne. Er is onvoldoende toegang tot sanitaire basisvoorzieningen en artsen en ziekenhuisbedden zijn beperkt in verhouding tot de bevolking. Bovendien is India één van de zwaarst getroffen bestemmingen door de pandemie. Mensen zullen er waarschijnlijk voor kiezen om naar dunner bevolkte gebieden te reizen.