Wat te doen als een gigantische bruine beer ongevraagd op bezoek komt via een open achterdeur? Je zo goed mogelijk verstoppen is een optie, maar een grote waakhond in huis hebben is zeker een troef. Deedee Mueller uit Californië heeft geen stoere Dobermann of Duitse Herder als huisdier, maar wel twee schattige terriërs, Squirt en Mei Mei. Dat klein niet gelijkstaat aan laf, bewijzen ze in onderstaande video…