WTF. ‘Real-life Godzilla’ zet supermarkt op stelten (video)

Een gigantische hagedis heeft enkele supermarktbezoekers de stuipen op het lijf gejaagd in de Thaise hoofdstad Bangkok. Op angstaanjagende beelden is te zien hoe het dier, een Indische varaan, een schap van de lokale 7-Eleven beklimt.

Nee, om Godzilla aan het werk te zien hoef je tegenwoordig niet enkel in de cinema te zijn. Terwijl een computergegenereerde Godzilla het momenteel opneemt tegen King Kong in het Amerikaanse bioscoopsucces ‘Godzilla vs. Kong’, stootten enkele bezoekers van een lokale 7-Eleven in het Thaise Bangkok op een levensecht monsterreptiel. Omstaanders filmen hoe het dier op een schap vol voedingsmiddelen klimt, en daarbij een ravage aanricht. “De schappen zijn geruïneerd, oh my god!”, roept iemand uit.

Het gigantische reptiel, een Indische varaan of watervaraan, houdt zich uiteindelijk koest wanneer hij bovenop het schap zit. Mannelijke exemplaren van de soort kunnen tot wel drie meter lang worden. De Indische varaan is daarmee een van de grootste hagedissen ter wereld.

Babylijkje

Hoewel het beest er erg angstaanjagend uitziet, vormt de varaan geen echte bedreiging voor mensen – althans voor volwassenen. Het weinig kieskeurige roofdier doet zich vooral te goed aan vogels, kleine zoogdieren of zelfs kleine krokodillen en schildpadden. Vorig jaar, eveneens in Thailand, zou een babylijkje gevonden zijn met bijtsporen van de Indische varaan op het lichaam, maar wellicht was het kind al dood.