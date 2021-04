Raphaëlla uit ‘Love Island’ onthult geheim over liefdesleven: “Er is wel iemand, maar…”

Er lijkt iets te bewegen in het liefdesleven van Raphaëlla Deuringer, die vorig jaar meedeed aan ‘Love Island’. Ze blijft er mysterieus over, maar ze geeft wel toe dat er iemand is.

In de meest recente editie van ‘Love Island’ klikte het aanvankelijk erg goed tussen Raphaëlla en Mattheüs, maar uiteindelijk liet hij haar vallen voor Jaimy. Intussen is ook zijn relatie met Jaimy over & out.

Relatiestress

We zijn inmiddels een dik half jaar verder en helemaal vrijgezel lijkt de 22-jarige brunette uit Waterloo niet meer te zijn. Een volger vroeg haar of ze nog gevoelens heeft voor Mattheüs of iemand anders. “Er is wel ‘iets’ of ‘iemand’. Maar om 100% eerlijk te zijn ben ik momenteel niet klaar voor een relatie. Ik wil even kunnen genieten, mijn dromen waarmaken, mijn projecten uitwerken, doen wat IK wil zonder dat iemand me zegt wat ik wel en niet mag. Mijn leven is veel leuker en beter zonder al die relatiestress. Ik heb in mijn leven te veel in relaties gezeten, te veel opgeofferd en opgegeven voor mannen dat ik nu aan mezelf wil denken en pas als ik heb gedaan wat ik wil, zal ik terug klaar zijn voor een relatie”, schrijft ze.