‘Love Island’-Raphaëlla reageert op breuk tussen Mattheüs en Jaimy

Maandag raakte bekend dat Mattheüs en Jaimy een punt achter hun relatie hebben gezet. Raphaëlla, die in ‘Love Island’ door Mattheüs gedumpt werd voor Jaimy, heeft nu gereageerd op hun breuk en op de geruchten daarrond…

In de meest recente editie van ‘Love Island’ leken Raphaëlla en Mattheüs een droomkoppel te worden, maar nieuwkomer Jaimy stak daar een stokje voor. Mattheüs liet Raphaëlla zitten en ging voluit voor Jaimy.

Uit elkaar

Gisteren liet Mattheüs weten dat zijn relatie met Jaimy op de klippen is gelopen. Hij gaf als reden aan dat hun levensstijlen te hard verschillen. Heel wat ‘Love Island’-fans hoopten stiekem dat Raphaëlla er voor iets tussen zou zitten, en dus was het wachten op een reactie van haar.

Niets mee te maken

Die heeft Raphaëlla vandaag gegeven op Instagram. “Zoals iedereen weet, is het gedaan tussen Mattheüs en Jaimy. Ik heb daar heel veel berichten over gekregen en wil daar nu duidelijkheid over scheppen. Er is niets tussen mij en Matthy. Het is niet gedaan voor mij of door mij. Ik ben gewoon happy single en geniet van het leven”, verduidelijkt ze.