Dit land kampt met een dringend tekort aan sperma

Tijdens de lockdown werden al heel wat schattige coronababy’s verwekt, maar kindjes maken gaat niet bij iedereen gepaard met plezier tussen de lakens. Zweedse koppels en vrouwen die afhankelijk zijn van een spermadonor ervaren dezer dagen nog meer stress dan normaal. Het Scandinavische land kampt door de coronacrisis namelijk met een heus tekort aan sperma(donoren), hebben artsen gewaarschuwd.

Zweedse artsen trekken aan de alarmbel dat de spermavoorraad in hun fertiliteitsklinieken zienderogen slinkt. Volgens afdelingshoofd Ann Thurin-Kjellberg van het academisch ziekenhuis in Göteborg zitten zowel die laatste stad als Malmö al op droog zaad, klinkt het bij ANP. Ook in Stockholm is het einde van de spermavloed in zicht. De grote schuldige is de pandemie, die spermadonoren massaal thuis houdt – weg van de fertiliteitsklinieken. Bovendien stelt de Zweedse wet dat gedoneerd sperma bij maximaal zes vrouwen gebruikt kan worden, waardoor de reserves niet maximaal benut kunnen worden.

Het tekort aan het witte goedje heeft tot gevolg dat de wachttijden voor kunstmatige inseminatie sterk oplopen. Vorig jaar moesten vrouwen gemiddeld maar liefst dertig maanden wachten op geschikt sperma. De gemiddelde wachttijd voor de coronacrisis bedroeg zo’n zes maanden.

Wit goud

Natuurlijk is er altijd een oplossing: geld. Wie als koppel of vrouw naar een Zweedse privékliniek stapt, beschikt over sperma die wordt gekocht op de buitenlandse markt. Voor een potje internationaal sperma moet je diep in de buidel tasten: tot wel 100.000 Zweedse kroon (bijna 10.000 euro). En de geldbuidel is niet bij iedereen even diep. Geassisteerde voortplanting is in het (publieke) Zweedse gezondheidsstelsel gratis, maar dan moet er dus wel sperma voorhanden zijn.

Thurin-Kjellberg is van mening dat alles uit de kast gehaald mag worden om het tekort aan spermadonoren op te lossen. Momenteel roepen sommige Zweedse regio’s mannen via sociale media op om zich te melden, maar dat heeft niet overal evenveel succes. Thurin-Kjellberg pleit voor een televisieoproep om mannen te overtuigen zich te melden.

Zelfs als de oproepen mannen overtuigen tot een zaadlozing voor het goede doel, is het verse sperma nog niet meteen beschikbaar. De donoren worden eerst getest en bovendien zijn niet alle spermamonsters bruikbaar. Het hele proces neemt zo’n 8 maanden in beslag.