BIZAR. Wetenschappers willen spermacellen naar de maan sturen, en dit is waarom

Een team van zes wetenschappers verbonden aan de Universiteit van Arizona heeft een plan voorgesteld om op de maan een ‘ark’ te bouwen gevuld met 6,7 miljoen stalen van zaad- en eicellen, afkomstig van fauna en flora op aarde. Dat meldt de Amerikaanse krant New York Post. Het plan moet als een soort reservedatabank dienen, mocht zich ooit een mondiale ramp voltrekken op aarde.

Bedoeling van het project is om de mensheid een ‘moderne, globale verzekeringspolis’ te verschaffen, mocht er ooit een catastrofale ramp gebeuren op aarde, waarbij alle leven weggevaagd wordt.

De werkwijze is ambitieus: ingevroren sporen, zaad- en eicellen van 6,7 miljoen (plant- en dier)soorten worden in meerdere ladingen naar de maan gestuurd. De stalen zullen vervolgens opgeslagen worden in een kluis onder het maanoppervlak.

Volgens New York Post is het concept gelijkaardig aan de wereldzadenbank op Spitsbergen, in Noorwegen, waar plantzaden van meer dan één miljoen plantensoorten opgeslagen liggen, komende uit alle uithoeken van de wereld. Bedoeling daarvan is om een vangnet te hebben voor het geval de diversiteit in de traditionele genenpoel van planten verloren gaat.

250 trips naar de maan

Het team van zes wetenschappers presenteerde het idee op een conferentie van het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Volgens hen kan het plan de mensheid bescherming tegen uitsterving. Het zou de aarde kunnen herbevolken indien zich een mondiale natuurramp voordoet.

Volgens het team zal de kluis na circa 250 ritten naar de maan vol zitten. Ter vergelijking: de bouw van het ISS vereiste 40 tripjes.