Twitch-ster verbannen nadat ze deze “ongepaste” outfit draagt tijdens livestream (foto)

De Amerikaanse Twitch-ster Supcaitlin heeft een tijdelijke ban gekregen omdat ze tijdens een livestream een outfit droeg die in strijd was met de richtlijnen.

Supcaitlin is een populaire Twitch-ster die 53.000 volgers heeft op het platform waarop speelsessies worden gestreamd. Onlangs droeg ze tijdens zo’n livestream een paasoutfit die volgens Twitch te gewaagd was. Daarom werd ze op 10 april gedurende 24 uur verbannen.

Ze deelde haar frustratie via Twitter. “Verbannen op Twitch wegens ‘ongepaste outfit’, dus mijn volgende stream wordt verplaatst naar morgen. Sorry, mensen”, schreef ze.

Heel wat mensen vinden de ban overdreven. Geen onbegrijpelijke reactie, aangezien haar outfit niet echt afweek van de regels. “Zwemkledij wordt toegestaan zolang alle intieme delen, inclusief tepels bij vrouwen, bedekt worden. De kleren mogen niet doorzichtig zijn, ook niet als ze nat zijn”, klinkt het.

Intussen werd de ban opgeheven en kan ze weer gewoon op haar account.

banned on twitch for "inappropriate attire" so hot tub stream will be pushed back to tomorrow or sunday 🙁 sorry guys