Vrouw gevraagd om fitness te verlaten omwille van “ongepaste” outfit (foto)

Een Australische vrouw werd onlangs in de fitness aangesproken op haar outfit. Die was voor een andere klant “te bloot”. De vrouw moest de fitness verlaten en mocht enkel terugkomen als ze een gepaste outfit aantrok.

Gabi Goddard werd onlangs tijdens het fitnessen in Hornsby (Sydney) aangesproken door de manager. Hij zei haar dat een klant geklaagd had over haar outfit, een topje en een aanspannende sportbroek. Dat bleek een lerares te zijn die de fitness bezocht met een aantal studenten van het middelbaar. De manager vroeg Gabi om de fitness te verlaten en zei dat ze enkel mocht terugkeren als ze een andere outfit aandeed.

Te veel huid zichtbaar

De 27-jarige actrice deelde een foto van haar sportoutfit op Instagram en kaartte de kwestie daar aan. “Vandaag moest ik de fitness verlaten omdat een leerkracht een probleem had met deze outfit. Het is erg warm vandaag en de airco stond uit, maar blijkbaar was de lerares bezorgd dat haar leerlingen zo veel huid zouden zien”, schreef ze erbij.

Vrouwen objectiveren

Ze stuurde de school waar de leerkracht werkt een gepeperde mail waarin ze betreurt dat vrouwen volgens hen niet meer mogen dragen wat ze willen en dat dat geen goed voorbeeld is voor hun studenten. “Door de warmte en de zware oefeningen droeg ik de meest praktische outfit: een topje en een aanspannende sportbroek. Ik ben gechoqueerd door het feit dat jullie school kan bepalen wat een volwassen vrouw mag dragen. Het aanmoedigen van dergelijke normen en waarden is bovendien schadelijk, want daardoor leven we in een wereld waarin 14-jarige jongens voorrang krijgen op vrouwen. Waarin vrouwen gestraft worden voor de neiging van jongens en mannen om vrouwen te objectiveren”.

“Ik herhaal dat de outfit die ik droeg op geen enkele manier ongepast was en de dresscode niet overtrad. Ik heb gelijkaardige outfits in verschillende fitnesszaken gedragen en nooit een klacht gehad. Als het de bedoeling was om je vrouwelijke studenten te leren om zich te schamen over hun lichaam, zelfs als ze eraan werken, dan ben je daarin geslaagd door mij publiekelijk te vernederen voor hun ogen”, besluit ze.

Veel steun

Haar bericht lokte heel wat reacties uit bij haar volgers. “Oh mijn God, een wildvreemde persoon hoeft mijn dochter echt niet te zeggen wat ze moet dragen” en “Ik ga de school contacteren. Ik ben de moeder van een 11-jarige jongen en niemand hoeft zijn of haar outfit te veranderen voor hem. Ik zal hem blijven leren dat wat een vrouw draagt zijn zaken niet zijn”, klinkt het onder meer.