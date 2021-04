Dochter van David Hasselhoff in naaktblad: “Mijn vader stond er volledig achter” (foto)

Hayley Hasselhoff, de dochter van ‘Baywatch’-acteur David Hasselhoff, staat op de cover van Playboy. Ze is daarmee het eerste plussize-model in het naaktblad ooit.

De 28-jarige Amerikaanse actrice en model reisde voor de shoot af naar Parijs. Ze poseert in het blad in haar eigen lingerie. Voor haar was het vooral belangrijk om ‘vollere’ vrouwen te steunen.

Zenuwachtig

Hoewel Hayley als sinds haar veertiende model is, was deze shoot toch net iets gewaagder dan anders. “Er zitten een paar foto’s bij waarop je mijn borsten ziet, maar ze zijn heel stijlvol. Op sommige momenten was ik behoorlijk zenuwachtig omdat ik dergelijke foto’s nog nooit heb gemaakt. Maar dat gevoel ging snel over van zodra ik weer besefte dat ik het deed voor alle ‘vollere’ vrouwen, dat ze alle recht hebben om hun lichaam te vieren”, vertelt ze in Daily Mail.

Trots

Hayley is enorm trots op het eindresultaat. “Als ik de foto’s bekijk, ben ik er erg fier op. Dat is mijn lichaam! Als ik de cover zie, denk ik: ‘Wow, je achterwerk ziet er fantastisch uit!’. Ook mijn borsten zien er goed uit. Ik ben zo blij dat Playboy mijn vormen zo mooi accentueert”, klinkt het.

Steun van ouders

Haar vader had er geen problemen mee dat ze in Playboy pronkt. “Mijn papa stond er volledig achter. Hij en mijn mama hebben me altijd gesteund in de keuzes die ik maak voor mijn eigen carrière, net zoals dat ik bij hen ook doe”, besluit ze.