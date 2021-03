Twitter weigert naaktfoto van Melania Trump te verwijderen: “Niet in strijd met onze richtlijnen”

De Amerikaanse rapster Cardi B heeft tijdens een twitterdiscussie een naaktfoto van de voormalige first lady Melania Trump gedeeld. De foto werd echter niet offline gehaald door Twitter. De sociaalnetwerksite heeft daar zo zijn redenen voor.

Het begon allemaal met een discussie tussen de Amerikaanse rapster Cardi B en de Amerikaanse conservatieve auteur Candace Owens. Laatstgenoemde uitte kritiek op het pikante optreden van Cardi B tijdens de uitreiking van de Grammy Awards afgelopen zondag. Ze vond dat Cardi B op die manier vrouwen aanmoedigt om “zich van hun waardigheid te ontdoen”.

Inspiratie

De 28-jarige rapster was het niet eens met die kritiek en deelde een naaktfoto van Melania Trump die oorspronkelijk gepubliceerd werd in een Frans magazine in 1996. Vervolgens verduidelijkte ze dat ze geïnspireerd werd door Melania Trump. “Zij toonde me dat ik naakt kan zijn, kan optreden en ooit toch nog een first lady kan worden. Wacht, dus enkel blanke vrouwen mogen naakt zijn en hun seksualiteit tonen, maar ik niet? Zo oneerlijk. En dan te bedenken dat dit het land van de vrijheid was”, klonk het.

Cardi B verwijderde achteraf alle tweets die te maken hadden met die discussie, maar vervolgens deelde ze een andere foto van Melania Trump om haar muziek te promoten. “Candy houdt er niet van, maar Melania B wel”, knipoogt ze erbij.

Toestemming

Toch vroegen vele twitteraars zich af waarom de eerste naaktfoto, die Cardi B achteraf zelf weer verwijderde, niet meteen offline gehaald werd door Twitter. De sociaalnetwerksite beargumenteerde dat als volgt: “Een twitteraccount wordt meteen geschorst wanneer er naaktbeelden gedeeld worden zonder toestemming van de persoon die erop te zien is. Maar beelden die eerder gepubliceerd werden met toestemming van de persoon in kwestie, zijn niet in strijd met onze richtlijnen”, klinkt het.