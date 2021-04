Ex-Playboymodel looft stevige beloning uit aan wie grootste konijn ter wereld teruggeeft

Darius, volgens het Guinness Book of Records het grootste konijn ter wereld, is gestolen van zijn eigenaar, ex-Playboymodel Anette Edwards (69). Edwards looft een beloning van meer dan 1.000 euro uit voor wie het dier teruggeeft.

West Mercia Police vermoedt dat Darius, een konijn van 1,29 meter lang, in de nacht van zaterdag op zondag werd gestolen uit zijn hok in Worcestershire. Baasje Anette Edwards, die vroeger nog model was voor onder andere Playboy, is er het hart van in. “Het is een zeer trieste dag”, schreef Edwards zondag op Twitter, “Darius is gestolen uit zijn thuis.” Daarbij looft ze een beloning van 1.000 Britse pond (1.155 euro) uit voor wie het prijsbeest teruggeeft. Volgens zijn eigenares heeft Darius door zijn leeftijd een speciaal dieet nodig. Zonder dat dieet riskeert hij te sterven.

De politie is met een onderzoek gestart en heeft een opsporingsbericht verspreid.

Reuzengenen

Edwards schrijft tevens op Twitter dat het 11-jaar oude konijn te oud is om mee te fokken. De genen van Darius zijn immers uiterst geschikt om even of nog grotere nakomelingen voort te brengen. Edwards heeft thuis dan ook nog meer reuzenkonijnen rondhuppelen: Darius’ nakomelingen Lewis en Dairy May zijn goed op weg om het lengterecord van hun vader te breken.

Met zijn indrukwekkende lengte staat konijn Darius al sinds 2010 te boek als het grootste ter wereld. Darius is een Continental giant, ook wel bekend als een Duitse reus.