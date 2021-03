Vrouw wanhopig omdat ze haar kat niet meer vindt, maar die heeft zich héél goed verstopt… (video)

Alle katteneigenaars zijn minstens al één keer in hun leven in paniek geweest omdat ze hun pluizige viervoeter werkelijk nergens meer kunnen vinden. De eigenzinnige dieren weten zich immers vaak op de meest onmogelijke plekken te verstoppen. Deze kater benutte zijn kleur om zich helemaal te camoufleren…

Je zou denken dat je in een klein appartementje minder kans hebt om je kat op tijd en stond kwijt te geraken, maar baasje Kayla Robinson bewees het tegendeel. Haar kater, die de klinkende naam ‘Edgar Allan Purr’ kreeg, dreef Kayla tot lichte paniek toen hij na flink zoeken nog niet tevoorschijn was gekomen.

Maar plots zag Kayla dat haar stapeltje was er iets pluiziger uitzag dan normaal…

Gevloekt

Een opluchting voor Kayla, want het zwarte poezenbeest had zich simpelweg neergevlijd op een t-shirt van dezelfde kleur. Edgar Allan Purr had géén idee dat hij zijn baasje daarmee ongerust had gemaakt. “Ik heb gegild en een heel slecht woord gezegd”, vertelt Kayla aan The Dodo. “Ik ben zeker dat mijn buren het hebben gehoord.”