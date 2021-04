Dit is het lot van de ‘bijthond’ van president Biden

Begin dit jaar rolde Major nog samen met Champ, de twee honden van Amerikaans president Joe Biden, door de sneeuw en daar waren de Amerikanen lyrisch over. Zeker na Trump die niet zo’n hondenman was. De laatste weken is herdershond Major wederom veel in het nieuws, maar nu als ‘bijthond’. Maar er is hoop aan de horizon voor Major, en iedereen die nog in z’n buurt gaat komen.

Herdershond Major van de Amerikaanse president Joe Biden krijgt extra training na de twee bijtincidenten in het Witte Huis. De training gaat niet plaatsvinden in de presidentiële tuin, maar wel in de buurt van Washington. De hond aan zijn nieuwe omgeving laten wennen, zal naar verwachting een paar weken duren, aldus de woordvoerder van Bidens echtgenote Jill.

Twitter leeft mee

‘Bijthond’ Major richtte overigens niet al te veel schade aan. Bij het eerste incident vloeide er geen bloed en bij het tweede voorval liep een beveiligingsmedewerker een lichte verwonding op. Er werd volop gereageerd op Twitter. “Dat zal vast nog een Trump-aanhanger zijn geweest en de hond moest natuurlijk het Witte Huis beschermen”, suggereerde iemand over het personeelslid. Ook deelde iemand een verklaring van Major: “Woef woef woef woef woef.” Ook nu reageert Major weer, met een “No Romment“, zo schrijft een jolige Twitteraar.

🐶 One of President Biden’s two dogs, Major, is headed to training outside the White House after two biting incidents at his new home https://t.co/ts3RoLkRIU pic.twitter.com/PMytdG7HRO — Reuters (@Reuters) April 12, 2021

Iemand anders denkt dat een “bijthond altijd een bijthond zal blijven” en weer een ander denkt dat het aan de omgeving ligt, niet aan de hond. “Misschien aardt hij beter in een kleiner huis.” Ook wordt geopperd waarom Trump geen extra training kreeg.

Major White House news: Biden’s dog to receive anti-biting training offsite https://t.co/N09LVy35QX — The Guardian (@guardian) April 12, 2021

Eerste asielhond in Witte Huis

Na het eerste voorval ging de anderhalf jaar oude Duitse herder al voor een trainingsronde naar Bidens woning in zijn thuisstaat Delaware. De andere en oudere hond van de president, Champ, verliet het Witte huis ook tijdelijk.

Major Biden is de eerste asielhond die het tot het Witte Huis heeft weten ‘te schoppen’, iets waar dierenorganisaties in de Verenigde Staten enorm blij mee waren aan het begin van het jaar. “Als een president een hond heeft geadopteerd, geeft dat een signaal af naar de bevolking”, klonk het toen.

Bron: Metro Nederland