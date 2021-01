Hoe de hond van Joe Biden geschiedenis schreef bij intrek in witte huis (foto’s)

Champ en Major, de twee Duitse herders van de Bidens, hebben zondag hun intrek genomen in het Witte Huis. Dat heeft het team van First Lady Jill Biden maandag bekendgemaakt. Viervoeter Major schrijft daarbij geschiedenis: hij is de eerste adoptiehond die in het Witte Huis woont.

Op foto’s verspreid door het Witte Huis zijn de twee honden te zien terwijl ze ronddartelen of liggen te rusten op het gras van 1600 Pennsylvania Avenue, met de obelisk van het Washington Monument op de achtergrond. Champ maakt al sinds 2008 deel uit van de familie Biden. In 2018 werd hij vergezeld door Major, die Joe en Jill Biden destijds adopteerden uit een nestje dat het niet goed deed in het asiel. Zondag ging de Duitse herder de geschiedenis in als de eerste geadopteerde hond werd die in het Witte Huis resideert.

Today is Major’s lucky day! Not only did Major find his forever home, but he got adopted by Vice President Joe Biden &… Geplaatst door Delaware Humane Association op Zaterdag 17 november 2018

Trump verbrak traditie

De uittredende president Donald Trump was de eerste Amerikaanse president in meer dan een eeuw die geen trouwe viervoeter meenam naar het Witte Huis. Met de intrek van Champ en Major is de traditie opnieuw in ere hersteld.

Om ook de kattenliefhebbers gunstig te stemmen, lieten Joe en Jill Biden eind november weten mogelijk een kat te adopteren eens ze hun intrek in het Witte Huis hadden genomen.