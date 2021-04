GAMES. Bruxelles 1897: dromen van de belle époque

Ben jij ook zo geïntrigeerd door de belle époque, toen mannen hoge hoeden en stijlvolle kostuums droegen en vrouwen in prachtige jurken door de straten flaneerden? In ‘Bruxelles 1897’ van Geek Attitude Games bevinden we ons midden in de hoogdagen van de jugendstil of art nouveau.

Wie vandaag de dag door onze hoofdstad kuiert en zijn ogen de kost geeft, ziet overal om zich heen de erfenis die art nouveau ons heeft nagelaten. Tussen 1890 en 1910 was Brussel in de ban van deze architectuurstijl. Veel gebouwen waar je zonder verpinken elke dag voorbij loopt zijn architecturale pronkstukken, door je overgrootouders neergepoot.

In ‘Bruxelles 1897′ nemen 2 tot 4 architecten het tegen elkaar op. Via bouwwerken en kunstverzamelingen probeer je een plaats in de geschiedenisboeken te verzilveren. Om jouw aanzien te laten toenemen moet je niet enkel beschikken over een noemenswaardige collectie kunstwerken, maar moet je ook proberen jouw naam te koppelen aan architecturale hoogstandjes en kan het heus geen kwaad om daarbij ook wat lippendienst te bewijzen aan de gegoede sociale klassen. Zo’n geldschieter met diepe zakken of een politicus die in het juiste oor fluistert kan altijd goed van pas komen.

Spelinhoud

In de doos van dit strategische kaartspel vinden we: een spelbord, 83 actiekaarten, 28 architectkaarten, 17 markeerstenen en enkele bonuskaarten. Net zoals in de bouwwerken van Ludwig Mies van der Rohe hanteren de makers hier het ‘less is more’-principe.

Bij de start van het spel ontvangt iedere speler 1 edelman (Georges Brugmann – Een Belgische bankier en filantroop) alsook hun architectkaarten met een waarde van 1 tot 4. Ten slotte ontvangt iedereen een startbudget, afhankelijk van de spelersvolgorde.

Met al dat geld op zak en de steun van een edelman, is het hoog tijd om ervoor te zorgen dat jij als de grootste voorvechter van de art nouveau erkend wordt. Tijdens jouw beurt ruil je een architectkaart (met een waarde naar keuze) met een marktkaart en betaal je het geselecteerde aantal franken. Je kan ook eerder gekochte kunstwerken terug verkopen of gebouwen neerzetten uit de markt, indien je de nodige bouwmaterialen ter beschikking hebt. Indien je een kaart niet kan betalen of in geldnood bent, kan je een bonusactie activeren of de steun inroepen van je edellieden.

Komt dat zien!

Bij iedere ronde is er ook een kans dat de expokaart gespeeld wordt. Als je deze activeert, start jij onmiddellijk een tentoonstelling om jouw eerder aangeschafte kunstwerken aan het publiek tentoon te stellen en punten te scoren. De andere spelers mogen echter ook deelnemen en hun creaties laten zien, maar er mogen nooit 2 kunstwerken van eenzelfde kleur aanwezig zijn tijdens een expositie.

Als je geen actie meer kan of wilt ondernemen, pas je en ontvang je een aantal franken. Indien alle spelers gepast hebben, wordt er naar het centrale speelveld gekeken om te bepalen wie welke bonussen verdient. De speler die in een kolom de hoogste samengetelde waarde aan architectkaarten heeft, activeert de bonus die op de kaart onderaan de kolom weergegeven wordt.

Op het einde van de 4de en laatste ronde worden de punten geteld en een winnaar aangeduid wiens naam voor eeuwig aan deze kunststroming gekoppeld zal worden.

Ons verdict

‘Bruxelles 1897’ duurt slechts 4 rondes en kent een stevig tempo doordat de spelregels beperkt zijn. Een goede opwarmer voor de minder ervaren gamer.

Hoewel dit spel eerder een gateway game is, valt de herspeelbaarheid een beetje tegen. De keuzes om te handelen zijn relatief beperkt en de kans bestaat dat het ‘tentoonstellingsaspect’ van het spel zelfs volledig niet aan bod komt, omdat er slechts 4 rondes zijn. Hierdoor is de kans groot dat een belangrijk deel van het spel tijdens een potje gewoon links blijft liggen en je dure kunstwerken niets anders doen behalve stof verzamelen.

Het design van het spel werd verzorgd door Vincent Joassin en volgt de art nouveaustijl, wat een mooie knipoog is het thema.

Bruxelles 1897 is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via de webshop van Geek Attitude Games.

Rufus Verswijvel