GAMES. MUD: politiek op het smerigste niveau

Als beleidsmakers één ding heel goed kunnen, dan is het met modder gooien om de oppositie in een slecht daglicht te stellen. Bij het kaartspel MUD van Pillbox Games gaat het er net zo smerig aan toe. Samen met enkele steenrijke magnaten probeer je de Amerikaanse presidentsverkiezingen naar je hand te zetten door stemmen te kopen en schandalen rond de tegenstanders aan de media te lekken.

MUD bestaat uit actie- , stem- en schandaalkaarten. Aan het begin van het spel trek je 7 kaarten. Tijdens jouw beurt mag je jouw invloed gebruiken om stemmen te kopen. Dit doe je door tot 3 stemkaarten voor je neer te leggen in 4 kolommen, die elk een ander deel van de Verenigde Staten vertegenwoordigen: Zuiden, Middenwesten, Noordoosten en het Westen.

Breng de oppositie ten val

Naast stemmen ronselen, kan je ook actiekaarten spelen. Dit zijn de ratten die de campagnes van jouw tegenstander infiltreren en ondermijnen. Zo kan een actiekaart ervoor zorgen dat je stemmen van iemand anders afsnoept of misschien wil je gewoon dat die speler zijn beurt moet overslaan. Hoewel deze kaarten je een enorm voordeel bezorgen, gaan ze ook gepaard met een risico, want telkens je er eentje speelt, moet je ook een schandaalkaart gedekt voor je neerleggen. Door je tegenstanders te saboteren, maak je jezelf dus kwetsbaar voor een tegenaanval! Eén actiekaart brengt de duistere geheimen van een tegenstander aan het licht door één van zijn schandaalkaarten om te draaien. Zo’n schandaal kan je stemmen kosten bij een bepaalde partij of een specifieke regio, waardoor jouw campagne plots in de soep draait. Het is dus wikken en wegen welke partij je gaat steunen en hoeveel schandalen je onder de mat probeert te vegen in jouw zoektocht naar glorie. Als jouw beurt afgelopen is, trek je kaarten bij totdat je er opnieuw 7 in je hand hebt.

Zoals we allemaal weten draait politiek ook rond compromissen maken en deals sluiten. In MUD wordt het sterk aangeraden om coalities te vormen met anderen – en ze vervolgens genadeloos een mes in de rug te steken! – om kaarten te ruilen of het effect van een actiekaart te delen. Uiteraard wil dat ook zeggen dat de hieruit voortvloeiende schandaalkaart óók door die spelers gedeeld wordt.

Om als winnaar uit de (stem)bus te komen, moet je in alle regio’s van de Verenigde Staten minstens 3 stemmen voor eenzelfde partij binnenhalen.

Ons verdict

Met een fantastisch spel als Side Effects op hun palmares, zijn de verwachtingen voor Pillbox Games niet van de minste.

Bij MUD is kennis van het Amerikaanse verkiezingsmechanisme niet noodzakelijk, maar het kan je wel helpen om je strategie erop af te stemmen. Zo zal je bijvoorbeeld in de ene regio sneller conservatieve stemmen kunnen ronselen dan in een ander liberaal deel van het land.

Hoewel MUD wederom een pareltje is onder de kaartspellen als het op replayability en spelregels aankomt, laat het artwork momenteel te wensen over. Door de stijlbreuk tussen de actie- en de stemkaarten lijkt het alsof er twee verschillende games door elkaar geschud zijn. De stemkaarten zijn dan weer onnodig druk.

MUD is beschikbaar via Kickstarter en zal later ook te koop zijn in de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via de website van Pillbox Games.

Rufus Verswijvel