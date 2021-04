An Swartenbroekx had geheime relatie met Jacques Vermeire: “Was een mooie periode”

An Swartenbroekx, die jarenlang de rol van Bieke vertolkte in de tv-serie ‘F.C. De Kampioenen’, is destijds even samen geweest met Jacques Vermeire (DDT). Ze kwamen toen bewust niet met het nieuws naar buiten.

De 51-jarige actrice onthult het straffe nieuws vanavond in de talkshow ‘Hadiemicha’ op de muziekzender Ment TV. An en de 18 jaar oudere Jacques (69) speelden van 1990 tot 1998 samen in de populaire tv-serie ‘F.C. De Kampioenen’. Wanneer ze precies een koppel vormden, is niet duidelijk, maar het moet dus ergens in die periode geweest zijn.

Stilgehouden

An vertelt openhartig over haar relatie met Jacques, die de rol van Dimitri De Tremmerie vertolkte, maar ze benadrukt tevens dat ze het destijds geheim wilden houden. “Dat wij een koppel waren, daar werd destijds geen ruchtbaarheid aan gegeven, maar die stilte was niet evident. Jacques en ik hadden toen geen behoefte om met onze relatie naar buiten te komen. We hebben anderen toen echt gevraagd: ‘Hou het stil.’ En dat was oké. Vandaag zouden we zoiets nooit meer stil kunnen houden, maar toen lukte dat. Die verliefdheid was een mooie periode. Jacques en ik kregen toen rustig de kans om uit te zoeken wat we wilden en hoe het tussen ons zat. Zonder druk van buitenaf”, lezen we in Het Laatste Nieuws.

Verliefd geworden op diepzeeduiker

Er kwam echter een einde aan hun liefdesavontuur en An leerde iemand anders kennen. “Na een tijd zijn we inderdaad uit elkaar gegaan en ben ik onder water verliefd geworden op een Duitse diepzeeduiker op de Malediven. Dat klinkt nu misschien heel fout, maar dat zat toen heel juist. Dat was echt een coup de foudre. Hij is mij nadien naar België gevolgd en we hebben samen twee mooie kinderen gekregen. Nadien is ook die relatie spijtig genoeg fout gelopen, maar hij is nu gelukkig. En ik ben dat ook met mijn Guido”, besluit ze.

‘Hadiemicha’ met Micha Marah en An Swartenbroekx wordt zondagavond om 21u uitgezonden en herhaald op zaterdag 17 april om 10u op Ment TV (Kanaal 37 op Telenet en Kanaal 141 op Proximus).