VIDEO. An Swartenbroekx naar spoed na botsing met James Cooke

‘F.C. De Kampioenen’-actrice An Swartenbroekx heeft zich stevig bezeerd tijdens de opnames van ‘Gert Late Night’. Ze moest even worden opgenomen in het ziekenhuis.

De 50-jarige actrice, die vooral bekend is door haar rol als Bieke Crucke in ‘F.C. De Kampioenen’, vloog dinsdagmiddag tijdens het ‘bungeedansen’ tegen James Cooke aan. Daarbij bezeerde ze haar rechterknie. Ze werd door het productieteam naar de spoedafdeling gevoerd, waar bleek dat haar ligamenten verrekt zijn.

Nieuwe theatershow







Even later mocht ze het ziekenhuis weer verlaten, al moet ze de komende weken een brace dragen. Lastig, want ze bereidt net een nieuwe theatershow voor. “Ik moet die brace nu zes weken dragen omdat ik mijn knie niet mag draaien. Wel jammer, want ik ben bezig met repetities voor een nieuwe theatershow. Maar James heeft beloofd dat hij mij gaat voeren”, lachte ze in Het Laatste Nieuws.