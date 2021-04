GOD SAVE THE QUEEN. Britse prins Philip overleden

Buckingham Palace laat weten dat de Britse prins Philip, de echtgenoot van koningin Elizabeth II, deze ochtend is overleden. De hertog van Edinburgh werd 99 jaar en was maar liefst 72 jaar lang getrouwd met de Queen.

“Het is met diepe bedoefdheid dat Hare Majesteit de Koningin de dood van haar geliefde echtgenoot, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, de hertog van Edinburgh, aankondigt. Zijne Koninklijke Hoogheid overleed deze ochtend vredevol in Windsor Castle”, zo luidt de mededeling van Buckingham Palace.

Opname in ziekenhuis

Op 16 februari 2021 nog werd prins Philip opgenomen in een privé-ziekenhuis in Londen, het King Edward VII, nadat hij onwel was geworden. Volgens Buckingham Palace ging het om een “niet-coronagerelateerde infectie”. Hij onderging in een ander hospitaal ook “succesvol” een interventie voor een reeds eerder bestaand probleem aan het hart. Precies een maand later, op 16 maart, mocht hij het ziekenhuis verlaten. Sindsdien verbleef hij in Windsor Castle.

Queen Elizabeth zal de komende acht dagen een periode van rouw houden. Prins Philip zal begraven worden in Frogmore Gardens op het domein van Windsor Castle. Alle vlaggen in het Verenigd Koninkrijk zullen de komende tijd halfstok hangen om de prins te eren.