Vrouw betrapt overspelige vriend op heterdaad: “Je hebt het verpest, eikel” (video)

De Amerikaanse Jade Hik vermoedde dat haar partner Tim haar ontrouw was. Met behulp van enkele vriendinnen probeerde ze te ontdekken of Tim haar zou bedriegen als hij daar de kans toe kreeg. En jawel: samen met haar vader kon Jade hem op heterdaad betrappen.

Tim en Jade waren aanvankelijk een goed koppel, doet de jonge vrouw haar relaas op TikTok. Ze hadden bijna twee jaar een relatie, ze woonden samen en hadden zelfs samen een hond in huis gehaald. Maar de laatste maanden ging het erg slecht in hun relatie. Hoewel ze nog in hetzelfde huis woonden, zeiden ze amper een woord tegen elkaar en sliep Tim op de zetel.

Ook had Jade een vermoeden dat Tim ook liefde zocht bij andere vrouwen. Omdat Tims gsm-nummer geregistreerd stond op Jades naam, kon Jade zien naar welke nummers hij allemaal sms’te . De berichten zelf kon ze niet lezen, maar Jade merkte wel op dat één nummer de hele tijd terugkwam. Toen ze dat googelde, kwam ze uit bij de Twitter-pagina van zijn ex-vriendin.

“Je hebt het verpest”

Door de ongezonde staat van hun relatie durfde Jade haar vriendje niet te confronteren met zijn ontrouw. Tijdens een avondje met vriendinnen stortte Jade haar hart tegen hen uit en vroeg hen om advies. Een vriendin van haar beste vriendin, Hailey, stelde voor om flirterig contact te zoeken met Tim via sms. Hailey was slechts een verre kennis van Jade, dus Tim zou haar zeker niet kennen en vermoeden dat hij in de val werd gelokt. Zo gezegd, zo gedaan: Hailey stuurde flirterige berichtjes naar Tim, die even flirterig werden beantwoord. Hij ging zelfs nog een stapje verder, want hij nodigde de vrouw uit op hotel.

Dat leek Jade het perfecte moment om haar overspelig vriendje op heterdaad te betrappen. Terwijl Tim Hailey sms’te wanneer en in welke hotelkamer ze moest zijn, kreeg ook Jade die informatie doorgespeeld. Met haar vader aan haar zijde ging ze naar de hotelkamer waar Tim op zijn date zat te wachten. En wat er toen gebeurde, zie je hieronder…

“Ik ben Hailey”, zegt de vader sarcastisch. “Ik ben Jade, je ex-vriendin”, antwoordt Jade. Een duidelijk aangeslagen Tim krijgt vervolgens op z’n donder van Jades vader. “Je gaat nooit meer terug naar dat huis, begrepen? Nooit meer”, klinkt het. “Vanavond ga je solo, want Hailey komt niet. Hailey is de vriendin van Jade. Je hebt het verpest, eikel.”

Tim stuurde nadien zijn moeder en broers nog naar het huis om zijn spullen op te halen. Maar de belangrijkste vraag is: wie kreeg de hond? Het antwoord luidt – gelukkig – Jade.