WTF. Vrouw ontdekt overspel op DEZE bizarre wijze (foto’s)

Een opmerkelijk verhaal is op Instagram viraal gegaan. Bij de aankoop van een shirt online had een vrouw een vreemd detail op een foto opgemerkt. Na een staaltje opzoekingswerk bracht het haar op het spoor van overspel door haar geliefde.

De arme vrouw deelde de uitwisseling met het populaire Instagram-account Depop Drama, dat spectaculaire uitwisselingen op de verkoopsite beschrijft. Het account, dat 575.000 volgers heeft, liet mensen met open mond achter bij het detectivewerk van de vrouw.

“He’s my boyfriend”

In haar openingsbericht vroeg de vrouw aan de verkoper: “Hé, rare vraag, maar ken je mijn vriend?”, waarop ze zijn naam zei. Nadat de verkoper had bevestigd dat ze hem wel degelijk kende, vroeg de vrouw haar of de foto met het te koop aangeboden t-shirt in hun slaapkamer was gemaakt.

De verwarde verkoper gaf toe van ja en antwoordde op de vraag over de foto: “Ja, het was omdat ik mijn spullen bij de zijne had achtergelaten. Waarom vraag je het? Ken je hem?”

“Ja, hij is mijn vriendje”, zei de verwarde en diepbedroefde dame daarop. De wulpse verkoopster probeerde haar shirt nog te slijten, maar de interesse was inmiddels vervlogen.