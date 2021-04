Zoveel legt de stad Brugge op tafel om start van Ronde van Vlaanderen te mogen organiseren

De stad Brugge zal in totaal 1,5 miljoen euro betalen om de start van de Ronde Van Vlaanderen te organiseren. Dat raakte bekend op een persconferentie van het Brugse stadsbestuur en Flanders Classics. Brugge zal de start de komende jaren driemaal organiseren en wisselt af met Antwerpen.

Vlak voor de start van de 105e Ronde van Vlaanderen zondag werd al aangekondigd dat de steden Antwerpen en Brugge de start van ‘Vlaanderens Mooiste’ zullen afwisselen. Ondertussen zijn de gesprekken over de organisatie volop aan de gang. Zo ligt al vast dat Brugge in totaal zo’n 1,5 miljoen euro zal betalen om de start driemaal te organiseren. In 2023 betaalt de stad 450.000 euro, in 2025 500.000 euro en in 2027 550.000 euro.

“Feest in heel West-Vlaanderen”

Verschillende West-Vlaamse burgemeesters gaven al aan te willen meebetalen om de tour weer naar de provincie te halen. “Ik zal met die burgemeesters in gesprek gaan. Als we met die extra financiële bijdrage er een nog mooier evenement van kunnen maken, dan nemen we dat graag mee. Ik wil er zeker voor zorgen dat het niet enkel een feest wordt in Brugge maar in heel West-Vlaanderen”, vertelt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

In de jaren waarin Antwerpen de start organiseert, zal in Brugge een groot evenement doorgaan in samenwerking met Sporza. “Wat het evenement precies zal inhouden, weten we nog niet. Er zijn verschillende mogelijkheden maar het zal zich richten op het grote publiek”, aldus De fauw.