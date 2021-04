Kasper Asgreen zet “zwaar ontgoochelde” Mathieu van der Poel op tweede plaats in Ronde

Kasper Asgreen (Elegant – Quick-Step) heeft zondag de 105de Ronde van Vlaanderen (WorldTour) gewonnen. Na 254,3 kilometer van Antwerpen naar Oudenaarde was de 26-jarige Deen in een sprint met twee sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Greg Van Avermaet hield voor de derde plaats Jasper Stuyven en Sep Vanmarcke achter zich. Topfavoriet Wout van Aert werd zesde.

Vrijwel onmiddellijk na de start trokken Stefan Bissegger, Jelle Wallays, Mathias Jörgensen, Mathijs Paasschens en Fabio Van Den Bossche in de aanval. Na 30 kilometer kregen zij versterking van Nico Denz en Hugo Houle en vormde zich zo een vroege vlucht met zeven renners. De UCI had ondertussen Otto Vergaerde en Yevgeniy Fedorov uit koers gezet wegens agressief gedrag. De zeven sprokkelden bij het binnenrijden van Zottegem hun maximale voorgift van 13 minuten.

Zwerfvuil en valpartij

Toen Elegant – Quick-Step tijdens de beklimming van de Molenberg het tempo de hoogte injoeg, slonk de voorsprong meteen naar 6:10 en men bleef peuzelen aan de achterstand. Met Michael Schär werd ook een derde renner uitgesloten. De Zwitser kende na 133 kilometer mechanische problemen en gooide uit frustratie een drinkbus weg. Dat gebeurde echter niet in een “Litter Zone” of wegwerpzone, waardoor de wedstrijdjury meteen besliste Schär uit koers te zetten.

Met nog 66 kilometer voor de boeg was er een valpartij in het peloton. Silvan Dillier en Oscar Riesebeek moesten opgeven. Alpecin-Fenix was, na de uitsluiting van Otto Vergaerde, daar dan al drie man kwijt. Onder andere Julian Alaphilippe, Alexander Kristoff, Kasper Asgreen en Greg Van Avermaet worden ook opgehouden door die val, maar konden weer aansluiten.

Vermorzelde kopgroep

Tijdens de tweede passage op de Oude Kwaremont spatte de kopgroep uit elkaar. Yves Lampaert versnelde, maar Van der Poel nam meteen over en sloeg samen met Asgreen een kloof. Bissegger stoof als eerste de Paterberg op. In het peloton schoven de grote kanonnen op. Alaphilippe versnelde op de Koppenberg. De Fransman kwam in een mum van tijd bij de enige overblijver van de vroege vlucht. Van der Poel bracht in de afzink onder andere Van Aert, Tom Pidcock, Christophe Laporte, Marco Haller en Anthony Turgis mee. Toen het tempo wat stokte, vormde zich weer een omvangrijke groep. Marco Haller begon als eerste aan de Taaienberg. Alaphilippe, Asgreen, Van der Poel, Dylan Teuns en Van Aert voegden zich bij de Oostenrijker. Achter dit zestal probeerden Sep Vanmarcke, Greg Van Avermaet, Jasper Stuyven, Tiesj Benoot en Anthony Turgis de oversteek te maken.

Laatste loodjes

Voor Asgreen ging het te traag. Met nog 27 kilometer voor de boeg versnelde de Deense kampioen. Van Aert en Van der Poel sprongen naar het wiel. Van der Poel verdapperde na het Kwaremontplein na de laatste beklimming van de Oude Kwaremont. Alleen Asgreen had een passend antwoord op die versnelling. Van Aert plafonneerde en moest op de top van de Paterberg, de negentiende en laatste helling van de dag, al 20 seconden goed maken.

Sénéchal, Van Avermaet, Turgis en wat restte van een 15-koppige achtervolgde groep reed op 33 seconden van de twee vluchters. Met nog 10 kilometer voor de boeg werd Van Aert opgeslokt door dat gezelschap. Op drie kilometer gingen Van Avermaet en Stuyven op jacht naar de laatste podiumplaats. Voor de zege Asgreen toonde zich sneller dan Van der Poel.

Op de erelijst volgt Asgreen Van der Poel op. Hij is de tweede Deense winnaar, na Rolf Sörensen in 1997. In 2019 werd Asgreen al eens tweede, na de Italiaan Alberto Bettiol. Dit jaar was hij ook al de beste in de E3 Harelbeke (WT).