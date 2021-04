Steven Van Gucht optimistisch, maar er is ook een zorgwekkende evolutie

De besmettingscijfers evolueren gelukkig verder in dalende lijn, maar jammer genoeg blijft het aantal coronapatiënten op intensieve zorgen doorstijgen. Het zou kunnen dat we volgende week de grens van 1.000 bedden overschrijden.

De afgelopen week werden er gemiddeld 4.300 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een afname van 10 procent op weekbasis. Viroloog Steven Van Gucht bevestigt nogmaals dat de piek van de derde golf daarmee achter ons ligt. “Het hoogste dagcijfer van de derde golf wordt voorlopig nog steeds opgetekend op maandag 22 maart, met 6.284 nieuwe besmettingen op één dag”, vertelde hij tijdens de persconferentie van Sciensano.

De ziekenhuisopnames blijven echter stijgen tot gemiddeld 268 per dag, wat 11 procent meer is dan vorige week. Die toename lijkt de laatste dagen wel te vertragen. Op intensieve zorgen liggen er 865 patiënten en dat is opnieuw een forse toename van 17 procent.

Verontrustend

Hoewel er ook lichtpuntjes zijn, baart het aantal coronapatiënten op intensieve zorgen Van Gucht zorgen. “De recente coronacijfers bieden bemoedigende lichtpunten, maar tegelijkertijd zijn we ook op weg om de 1.000 bedden op intensieve zorgen te overschrijden. De besmettingscijfers tonen voor de derde dag op rij een daling en de komende dagen zal deze daling zich waarschijnlijk verderzetten. De ziekenhuisopnames blijven wel nog toenemen, maar het tempo vertraagt. De laatste drie dagen lijkt het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames te stabiliseren en hopelijk is dit een voorbode van een daling van de ziekenhuisopnames”.

Derde golf breken

“Het aantal patiënten op intensieve zorgen blijft echter fors toenemen. Dit is een parameter die slechts laattijdig keert. Aan het huidige tempo zal binnen een week de grens van 1.000 patiënten op intensieve zorgen bereikt worden. Er zijn dus lichtpuntjes, maar deze zijn broos en kunnen snel uitgeblazen worden. Het toont wel aan dat we met een gezamenlijke inspanning deze derde golf nu kunnen breken. Hou vol en laat u vooral niet besmetten in afwachting van uw vaccinatie. En hou er rekening mee dat het vaccin pas ten vroegste na twee tot drie weken na toediening een bescherming kan bieden”, klinkt het.