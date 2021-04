Steven Van Gucht: “Piek van derde golf ligt al achter ons”

Volgens viroloog Steven Van Gucht zijn we de piek van de derde golf al gepasseerd, maar blijft het erg belangrijk om de maatregelen zo goed mogelijk op te volgen. Als we dat doen, maken we meer kans op eventuele versoepelingen in mei.

In de afgelopen week werden gemiddeld 4.814 nieuwe besmettingen vastgesteld in ons land. Dat is een stijging van 11 procent ten opzichte van vorige week, maar de afgelopen dagen tekent er zich een lichte daling af. “We lijken een nieuw kantelpunt in de epidemie bereikt te hebben. De voorbije dagen stellen we een lichte daling vast van de dagelijkse besmettingscijfers. We verwachten dat binnen een paar dagen ook de weekgemiddelden zullen beginnen dalen. De piek van het aantal besmettingen van deze derde golf lijkt zich voorlopig af te tekenen op maandag 22 maart, met 6.279 besmettingen op één dag. De ziekenhuisopnames blijven wel nog verder doorstijgen, maar ook hier is een lichte vertraging te zien”, vertelde Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van Sciensano.

Binnenkort wellicht tot 900 coronapatiënten op intensieve zorgen

Hij benadrukt echter dat de situatie in de ziekenhuizen nog steeds zorgwekkend is. “De ziekenhuisbezetting, daarentegen, blijft nog gestaag verder toenemen. De bezetting op intensieve zorgen zal binnenkort waarschijnlijk ruim de kaap van 800 en mogelijk zelfs 900 bedden overschrijden. Verschillende ziekenhuizen moeten al patiënten doorverwijzen naar de intensieve zorgen in andere ziekenhuizen. De situatie op intensieve zorgen is momenteel zwaar. Het is ons gedrag van vandaag dat zal bepalen hoe snel deze onmenselijke belasting op intensieve zorgen zal afnemen in de loop van april”, klinkt het.

Beter perspectief voor mei

Van Gucht hamert op het belang van het blijven opvolgen van de maatregelen. Dat hebben we zelf in de hand en als we dat goed doen, biedt dat een beter perspectief op de maand mei. “We hebben met de maatregelen nu een grote impact op de staart van de derde golf, een staart die mogelijk heel lang en zwaar kan zijn. Bij een goede opvolging van de maatregelen kan de belasting op intensieve zorgen dalen tot minder dan 300 patiënten tegen 1 mei. Maar daarvoor moet het aantal besmettingen eerste fors naar omlaag. Bij een minder goede opvolging van de maatregelen kan zich een hoog plateau vormen tussen de 500 en 1.000 patiënten op intensieve zorgen en dit kan blijven doorlopen tot in mei. Wat we vandaag doen, bepaalt de ziekenhuisopnames en de belasting op intensieve zorgen binnen twee tot drie weken. Wat we vandaag doen, bepaalt het perspectief voor de scholen, het hoger onderwijs en de versoepelingen in mei. Een lichte daling van het aantal besmettingen betekent dus niet dat de koers gereden is. Denk aan de basisregels, beperk uw contacten en laat het vaccin de rest doen”, besluit hij.