“Franse ministers aten in illegaal geopende luxerestaurants zonder coronamaatregelen”

In Parijs is er een onderzoek geopend naar etentjes in illegaal geopende luxerestaurants, waar de coronamaatregelen niet werden gerespecteerd. Zelfs Franse ministers zouden aan dergelijke etentjes hebben deelgenomen, zo werd beweerd in een reportage van de Franse zender M6. De anonieme bron die in de reportage te zien was, heeft zijn verklaring intussen weer ingetrokken.

De restaurants in Frankrijk zijn sinds eind oktober gesloten wegens de coronapandemie. Maar in de reportage, gefilmd met verborgen camera, is er sprake van dure etentjes met champagne en kaviaar in clandestien geopende restaurants. Noch de obers, noch de klanten dragen er mondmaskers en ook de afstandsregels worden niet gerespecteerd. “De mensen die naar hier komen, zetten hun mondmasker af”, zegt een onherkenbaar gemaakte ober in de reportage. “Eens je door de deur bent, is er geen covid meer.”

Vervolging

De organisator van zo’n diner zegt in de reportage, met vervormde stem: “Ik heb deze week gegeten in twee of drie van die restaurants, met een aantal ministers. Daar moet ik stilletjes om lachen.” Al snel werd duidelijk dat de man de eigenaar was van een restaurant in Parijs. Hij gaf dat via zijn advocaat ook min of meer toe, door te verklaren dat zijn uitspraak over de ministers onder de noemer “humor” gecatalogeerd moet worden.

#OnVeutLesNoms

Voordat de anonieme uitspraak werd ingetrokken, had de viceminister van Burgerschap, Marlène Schiappa, verklaard dat als ministers of parlementsleden bij dergelijke illegale etentjes waren, ze “net als eender welke burger gestraft moeten worden”. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin tweette dat hij een onderzoek heeft gevraagd, en dat de organisatoren en deelnemers vervolgd moeten worden indien de feiten bevestigd worden.

Minister van Economie Bruno Le Maire van zijn kant zei ervan overtuigd te zijn dat “alle ministers, zonder uitzondering, de regels volgen”. Op sociale media is er heel wat discussie over de reportage, vaak met de hashtag #OnVeutLesNoms (wij willen de namen kennen).