Daarom is ook jouw kat de coronamaatregelen beu

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn hebben we een nieuwe levensstijl: we zitten alleen nog maar thuis. En als je een kat hebt, is de kans groot dat die dat grondig beu is.

“Katten zijn routinebeesten en aan die routine mag je niet veel veranderen”, zegt professor Dierengedrag Tine De Keuster in het Radio 1-programma ‘Nieuwe Feiten’. “Katten zijn gesteld op hun routine en privacy. Stel je maar eens voor dat jij tussen 10 uur en 11 uur altijd ergens gaat liggen, maar dat daar tegenwoordig iemand anders zit. De kat haar routine is daardoor helemaal verstoord. Wanneer routines wijzigen, voelen katten zich daar helemaal niet lekker bij.”

Veel mensen in huis

“Rust is er ook al niet wanneer er veel mensen thuis zijn – denk maar aan kinderen die nu ook minder naar school gaan – en dat is ook een erg storende factor voor de kat. Niet zozeer omdat ze hun baasjes niet graag zien, maar omdat ze zo gesteld zijn op hun routine en privacy”, gaat De Keuster verder. “Ze richten hun eigen leven in en daar kan je niet veel aan sleutelen. Ze trekken zich eigenlijk niet zoveel aan van de routines van hun baasjes. Behalve als het op eten aankomt, natuurlijk.”

Als tip geeft de professor nog mee dat je je kat best gewoon haar ding kan laten doen en ze niet overprikkelt met knuffels en aandacht. Laat je kat gewoon lekker zelf bepalen wanneer ze geknuffeld wil worden.