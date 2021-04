BIZAR. Waarom een datingapp die alleen werkt op donderdag nog niet zo zot is

Daten, het is een hele onderneming. Sommigen hebben er geen problemen mee om op café iemand aan te spreken die ze wel zien zitten, maar anderen vinden dat een hele uitdaging. Het coronavirus maakt de dingen er bovendien niet makkelijker op – van een spontane ontmoeting kan tegenwoordig geen sprake zijn, tenzij je iemand tegen het lijf loopt in de koelcel van de supermarkt natuurlijk.

Als je iemand nieuw wil leren kennen, moet je je dezer dagen dus richten tot een datingapp. Niet dat daar een tekort aan is, want de verschillende modellen schieten als paddenstoelen uit de grond. Of je nu kiest voor een meer populair platform als Tinder of een datingapp gericht op vegans: het kan allemaal.

Eindeloos gepraat

Wie zijn of haar kans weleens heeft gewaagd op zo’n app weet echter dat het zo makkelijk nog niet is om een gesprek te starten. Eerst en vooral moet je al matchen met iemand die je interessant lijkt en vervolgens moeten jullie beiden zin hebben om te babbelen. Vaak antwoordt één van beiden niet meer na enkele zinnen of sleept een gesprek wekenlang aan alvorens het langzaam maar zeker uitdooft. Echt afspreken zit er in de meeste gevallen dus niet in.

Thursday

Twee Londense vrienden hadden genoeg van al dat gedoe en beslisten om het anders aan te pakken. Ze bedachten een concept voor de zoveelste datingapp, die een wel erg origineel opzet heeft. Zoals de naam al doet vermoeden, werkt Thursday namelijk alleen op donderdagen. Alleen op die dag kan je matchen, chatten en afspreken. Klokslag middernacht worden alle gesprekken gewist en wordt de app voor een week weer onbruikbaar. Op die manier willen de makers mensen aansporen om écht en snel af te spreken, liefst nog diezelfde avond.

Voorlopig is de app enkel beschikbaar in Londen en New York, maar in juni zou Thursday ook in de rest van Europa werkzaam moeten zijn.